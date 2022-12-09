▲ 不僅便於管理更是達成「2050 淨零排放」助力？KYMCO 對微型電動二輪車的倡議值得借鏡！

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2050 年淨零排放路徑與策略中針對運輸領域規劃，除了期望在 2040 年達到電動機車新車市售佔比 100% 以外，也規劃了 2030 年電動機車新車市售佔比 35%、2035 年電動機車新車市售佔比 70% 的階段性目標。
以近三年 2019 年至 2021 年的台灣機車銷售，電動機車年度銷售佔比分別為 18.7%、9.6% 與 11.5%，除了 2019 年受惠於高額補助優惠所創造的高峰以外，當購車補助逐漸下修，電動機車年度銷售佔比持續於 10% 左右擺盪，顯見在當前使用環境與補助力道情況下，僅有 1/10 的消費者願意選擇電動車作為代步工具。
而根據計算，從 2014 年至 2022 年 10 月底止，全台微型電動二輪車約莫有 69.5 萬輛，平均每年約以 8~10 萬數量增加，若以2021年為例，當全台微型電動二輪車都視為正式掛牌的電動機車，約莫可以讓電動機車佔比增加最少 8% 以上，也就是可達 20% 左右，距離 2030 年的 35% 更近一些，當然，這是以過去無需掛牌的微型電動二輪車銷售能量估算，當正式納管、需要掛牌與駕照方能上路後，是否會影響微型電動二輪車的購買意願，仍需觀察。
KYMCO 借鏡全球經驗提早發現問題 主動提出協助
身為台灣機車品牌龍頭，KYMCO 光陽機車近年來除了透過Ionex電動機車子品牌的推出，加強自身於電動機車市場的影響力與市佔率以外，更早從 2019 年就看見微型電動二輪車所存在的問題，因此積極倡議政府正視此區塊。
同時，身為全球專業機車品牌，KYMCO 也從外銷數據中發現微型電動二輪車的發展趨勢。歐洲市場外銷數量約佔 KYMCO 整體外銷總數六成，其中約莫一半皆為 50c.c. 速克達，以荷蘭為例，不僅整體市場 50c.c. 機車高達九成，其中更有高達 48% 是微型電動二輪車款，顯見全球市場的電動機車趨勢將以電動二輪與微型電動二輪車為主。
而在 2022 年 11 月 30 日微型電動二輪車修法條例正式實施後，KYMCO 也積極的推出五大服務，包含：免費提供車主掛牌服務諮詢、提供掛牌所需的出廠證書與領牌登記書、主動通知光陽車主至監理單位進行時車查核完成掛牌、配合各地監理單位到點服務、協助政府推廣 2023 年底前免收牌照、行照相關優惠等內容。
當微型電動二輪車修法條例正式實施後數日，既有車輛掛牌數量仍持續提升中，但其中更值得注意的是，就車掛牌不合格率高達一成，深究主因多數是因為缺乏來歷憑證，且許多微型電動二輪車經銷上已歇業或關廠，相關憑證也取得不易，相較之下，更顯 KYMCO 所推出的五大服務確實值得消費者與車主給予鼓勵，也值得它廠效法。
倡議政府納入購車補助 為 2050 淨零排放增加助力
以當前民眾對於油車的使用習慣與用車環境，要能提升電動機車銷售，市場經驗無非三大關鍵：稅賦減免、購車補助、環境法規，如今稅賦減免與環境法規已經到位，剩下的就是購車補助是否能加強力道，而 KYMCO 也再度以領頭羊的姿態，積極呼籲政府能重視此區塊，慎重思考針對微型電動二輪車能納入購車補助領域，方能有助於民眾購車意願，近一步加速達成 2050 淨零排放路徑與策略目標。