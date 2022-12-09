根留台灣！和頌企業第二新廠落成 三大方向迎接新挑戰
專精高密度金屬加工零件製作的「和頌企業」今 (9) 日宣布全新台灣第二工廠落成啟用，為下一階段佈局跨出重要的一步。總經理張維中表示，在經歷過去兩年疫情與地緣政治議題升溫後，全球供應鏈正產生劇烈的變化，從過去數十年的全球化採購(長鏈)逐步演變成區域採購(短鏈)的概念，再加上各產業普遍面臨到勞動人口短缺，2023年將會是一個充滿挑戰的一年。
記者陳美嘉／高雄報導
和頌企業目前擁有台灣永安與越南平陽兩處生產基地共約230位員工，在2020年通過政府「根留台灣」計畫後展開新廠規劃與建設。新廠緊鄰和頌一廠位置，樓地板面積超過五千平方米，該廠主要聚焦於高精密度零件製作，諸如半導體設備、醫療部品與低軌衛星航太等應用領域。
新廠除擴充原本的各式機台設備外，更另外設立無塵室以滿足客戶對於工件高清潔度的要求，同時也成立特殊製程部門，並陸續導入與整合各式資訊管理系統，藉由軟硬體的全面升級來提供給客戶更優質的服務品質。
隨著永續議題持續受到關注，和頌企業在廠房設計中更融入「永續」設計理念，廠區建置太陽能板與節能規劃。此外，也透過餐廳與宿舍區的整建，提供員工更優質的工作環境與氛圍，並導入職場導師的制度，期許提供每一位員工更安全與優質的工作環境。
和頌企業成立於1980年初，至今累積40年以上的精密金屬加工經驗，客戶遍佈全球一線大廠，具備AS9100認證。總經理張維中說，和頌未來幾年有三大發展方向，「智能化與自動化生產」以滿足客戶對品質與交期的要求；擴建「全球服務據點」以提供客戶更快速所需要的服務；提供「員工」更優質的工作環境與職能發展機會，以利維持優秀的人才。