微型電動二輪車納管　盼政府補助！落實減碳目標

全球為了推動環保減碳，各類電動機車以及微型電動車陸續問世，交通部也在上月底宣布，全台50萬輛以上微型電動二輪車，開始掛牌納管，現在除了路上隨處可見的電動機車外，微型電動二輪車在市場中也舉足輕重，尤其是在落實政府訂出的「2050淨零排放目標」下，規劃發展的五大淨零科技領域，綠運輸的發展，就佔低碳目標很重要的一環，也因此除了納管，未來微型電動二輪車的補助與發展，更是民眾關心的焦點之一。
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機車委員會主委暨光陽執行長柯俊斌也指出，微型電動二輪車每年全台市場約有8到10萬台規模，已經逐步取代過往50c.c.機車市場，微型電動二輪車加入現行電動機車行列，可以共同加速交通工具電動化，有望提前實現政府訂出2030年新售電動機車佔比35％的目標。
且綜觀微型電動二輪車市場優勢，民眾只要年滿14歲，不須要駕照就可以駕駛微型電車二輪車，車內的電池也可以直接帶回家中充電，且不需要月租費、不會衍生資費相關問題，入手的門檻也相對電動機車來得低，不少專家都認為，將成為未來電動市場新寵。
現在微型電動二輪車正式納管後，也有越來越多的民眾關注並且加入微型電動二輪車的行列，也因此柯俊斌正式向中央政府喊話：「應正視微型電動二輪車，研擬相關補助方案，進而增加民眾購買意願」，因為目前除了像是新北市、桃園市、南投以及嘉義、花蓮等部分地方政府，有提出補助方案之外，中央並沒有針對微型電動二輪車有相關配套措施。
過去環保署相關補助早已在104年就終止，工業局也沒有提出任何補助方案，對於鼓勵民眾購買微型電動二輪車，以落實交通工具電動化的低碳目標，實屬沒有助益。也因次各界都在盼望，交通部跨出納管的第一步後，應該把握時機提出配套的補助政策，來提高誘因，加速台灣走向綠運輸發展。