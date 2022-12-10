今天開搶！7-11濃萃美式買1送1　全家「特大杯」拿鐵39元

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🟡APP｜12/10至12/12
📍特大杯美式15杯488元，約5.4折
（單杯原價60元，平均特價33元）
📍特大杯拿鐵15杯588元，約5.6折
（單杯原價70元，平均特價39元）
📍霜淇淋12支388元，約6.6折
（單支原價49元，平均特價32元）
📍香蕉買6送6，單入原價20元、平均每根10元。
📍12/12加碼中杯拿鐵（45元）買3送3，限全盈+PAY支付。
🟡門市｜12/9至12/11
📍特大杯美式2杯70元，約5.8折，線上無限期寄杯
（單杯原價60元，平均特價35元）
📍醇黑厚可可飲2杯60元，約6折
（單杯原價50元，平均特價30元）
🟡APP｜12/8至12/10
📍私品茶55元系列任選買2送1，約6.7折
（單杯原價55元，平均特價37元）
活動品項任選：紫蘇飲、濃靜岡抹茶拿鐵、仙女醇奶茶、蜜香玫瑰茶歐蕾、仙女珍珠紅茶、小輕新檸檬飲、桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶、紅烏龍醇奶茶、高山青醇奶茶、檸檬紅烏龍、檸檬高山青。
■7-ELEVEN
🟡門市｜12/9至12/13
濃萃美式買1送1，單杯原價50元、平均25元。
濃萃拿鐵買2送1，6.7折
（單杯原價60元，平均特價40元）
香鑽水果茶買2送1，6.7折
（單杯原價70元，平均特價47元）
黑糖珍珠撞奶買2送1，6.7折
（單杯原價60元，平均特價40元）
🟡APP｜12/6至12/13
📍大杯美式45杯1212元，6折
（單杯原價45元，平均特價27元）
📍大杯拿鐵32杯1212元，6.9折
（單杯原價55元，平均特價38元）
📍黑糖珍珠撞奶30杯1212元，6.7折
（單杯原價60元，平均特價40元）
📍四季春純奶青／純奶茶任選35杯1212元，6.9折
（單杯原價50元，平均特價35元）
📍精品拿鐵／美式任選20杯1212元，6.7折起
（單杯最高原價90元，平均特價61元）