名家論壇》膝關節／《瘋狂富作用》：極盡諷刺的年度佳作

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※以下涉及劇情討論，請斟酌閱讀※
開場言簡意賅地道盡時尚資本的扭曲力量，高貴的品牌要故作姿態，臭臉鄙夷消費者，讓消費者產生另類被虐心態，「一副品牌虐我千百回，我待品牌如初戀」那樣的古怪心態。
越是用高價鄙夷消費者，消費者心甘情願地成為那種消費門檻的火山孝子。相反的，微笑示人的必然是中低階品牌，快時尚就是跟你在一起的親切朋友們。
所以男主角卡爾(哈里斯迪金森 飾)開場先是上演一段讓觀眾哭笑不得的時尚選角過程，那些選角人員們的古怪指令，彷彿就是一連亂不知所云的故作姿態。最後另一個麻辣記者要求男模們擺出歡樂與臭臉兩種表情，對照平價與精品兩種品牌，令人莞爾。
一樣的班底，喜怒哀樂就造就天壤之別的品牌模樣，不就是導演魯本奧斯倫對時尚圈精準的揶揄嗎？
《瘋狂富作用》短短開場幾分鐘就挖苦時尚產業這個光鮮亮麗又光怪陸離的圈子，旋即開始真正批判男女之間的地位假平等，那些極力高喊男女平權的左派世界當中，又有多少人利用平等口號，實際上享受了父權紅利所帶來的財富自由呢？
女主角名模雅雅(查爾比·迪恩 飾) 顯然就是這樣的角色，她賺的比當模特的男友高很多，宣稱要請男友吃飯，卻在結帳時假裝沒看到帳單，然後氣氛有點沉默(因為女方都在看手機沒看愛人)，等到男友拿帳單的時候，居然又說謝謝親愛的？
接著就上演了一場彷彿是小題大作的論戰，其實就是長期以來男女不對等的經濟資本所導致的不平衡，最後壓垮駱駝的最後一根稻草，就是那張帳單。男生覺得女友明明賺得比自己多那麼多，卻不肯為兩人關係付出些許貢獻？
男友在意的是女友應該兌現承諾，女方則覺得你愛我就不要跟我談錢，談錢俗氣不性感。
正當兩人關係一度陷入僵局，男女之間的假平等議題，變成一門你我都能說上兩嘴的低階談資。說穿了兩人到底是否真愛？還是檯面上的名氣網美相互替彼此抬轎為了增加粉絲數字，就順便在一起拍拖？其實故事前三分之一就開出兩三個戰場，導演魯本奧斯倫完全火力全開。
而《瘋狂富作用》當然不止於此，開兩性假平等戰場、開時尚假掰戰場、開男女同工不同酬戰場、開父權紅利戰場。接下來小情侶登上豪華郵輪度假，則又是另一個階級戰場，有錢就是大爺+顧客永遠是對的=不可收拾的荒唐。在服務尊榮客戶至上的真理面前，歪理也能變成合理嗎？這段就是整片荒腔走板的關鍵導火線，如果不是有錢貴婦蠻橫要求大家換上泳衣玩滑水道，那麼就不會導致食物中毒，更不會變成全船控管失當。
本片堪稱是一部處處充滿峰迴路轉，讓你意想不到下一刻會發生甚麼情節的創意劇本。富豪、男女主角、郵輪服務幹部、底層清潔工、行動不變者，最後漂流到荒島上的飢餓遊戲，才是真正的生存法則。
文明社會裡透過分配食物而組成階級，故事中後段的荒島求生翻轉階級，擁有名表財富到了島上抵不過換來一餐，曾經被鄙夷底層清潔員的阿姨成了母系社會的統治者，片尾最後的懸念令人好奇，人性的貪嗔癡迷戀權力能否在善良面前重新接受道德約束？這是非常讓觀眾玩味的結局，也證明本片能讓導演連莊拿下金棕櫚大獎，並非意外僥倖。
●作者：膝關節／影評人
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