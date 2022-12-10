日本朋友指出台灣夜市「1問題」！台人不反駁：很客套了

4縣市防大雨！北東部雨彈再下7天　下週強冷空氣急凍13度

▲中央氣象局指出，今（10）日台灣仍是東北季風環境，北部及東北部天氣濕涼，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣較多，北部及東半部有局部短暫雨，氣象局目前針對台北、新北、基隆、宜蘭等縣市發布大雨特報。（圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）
▲中央氣象局指出，今（10）日台灣仍是東北季風環境，北部及東北部天氣濕涼，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣較多，北部及東半部有局部短暫雨，氣象局目前針對台北、新北、基隆、宜蘭等縣市發布大雨特報。（圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局指出，今（10）日台灣仍是東北季風環境，北部及東北部天氣濕涼，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣較多，北部及東半部有局部短暫雨，氣象局目前針對台北、新北、基隆、宜蘭等縣市發布大雨特報，而中南部大多為多雲到晴可以見到陽光的天氣。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨苗栗以南部仍有較強的「輻射冷卻」，5：43全台平地最低氣溫依序為：南投(中寮鄉)13.0度，苗栗(公館鄉)13.3度，雲林(虎尾鎮)14.0度，台南(後壁區)14.1度。

吳德榮指出，今晨迎風面有較多雲層，伴隨降水回波消長，大台北、宜蘭局部雨，北海岸雨較多；菲律賓東方海面熱帶擾動發展中。

吳德榮說，今日受「東北季風」影響，北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；北台濕涼，中南部白天舒適、早晚微冷；日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖；各地區平地氣溫：北部16至20度，中部13至26度，南部14至28度，東部16至28度。

明日至下週二（11至13日）「東北季風」增強， 北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；氣溫略降；北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷。

下週三（14日）比前2波略強的冷空氣南下，但模擬強度已修弱，台北測站約降至16度左右，不符合「大陸冷氣團」定義(台北測站≦14度)，但北台平地最低氣溫仍可降至13、14度，應注意保暖。下週四（15日）白天起至週五（16日）冷空氣漸減弱，氣溫漸回升。下週三至週五持續是迎風面有雨、背風晴的天氣。

另外，吳德榮指出，12月上旬北半球高空型態，雖由2波轉為3、4波(，但因「副熱帶高壓」偏強、限制波動振幅，強冷空氣皆在中高緯度流動，台灣僅或多或少、受到其邊緣影響，天氣變化幅度小，使得北台持續濕涼達1週以上，至今仍無「大陸冷氣團」發生。至於何時才有第1波「大陸冷氣團」？最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下週三（14日）的冷空氣，也只是相對較強，未能符合定義(台北測站≦14度)。（編輯：孫唯容）

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