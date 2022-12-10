歐洲議會副議長遭搜索逮捕　外媒指涉卡達行賄

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領先報導此案的「晚訊報」（Le Soir）指出，位於布魯塞爾的比利時中央肅貪辦公室週五整天同步進行了16處搜索並逮捕前述4人。檢方向該報表示，案情涉及貪污和洗錢，「懷疑一個中東國家試圖影響歐洲議會在經濟和政治上的決議」。報導直指這個國家就是卡達。
凱利是歐洲議會14位副議長之一，希臘媒體報導，她所屬的泛希臘社會運動黨（PASOK）已將她逐出。另外，她在歐洲議會所屬的社會民主黨團（S&D）則宣布要求議會大會暫停處理所有與「該中東國家」有關的議案，包括放寬簽證的議案。
諷刺的是，歐洲議會才在11月24日通過決議關切卡達的人權狀況，包括為了興建世足場館而聘用的外籍移工遭不當對待傷亡，並指卡達是在「可信的賄賂和貪瀆指控下」獲得本屆世足賽主辦權，要求德、法、義等歐盟足球大國要施壓國際足球總會（FIFA）進行徹底改革。
更諷刺的是，同一批被逮捕的歐洲議會前議員潘茲瑞（Pier-Antonio Panzeri）曾是歐洲議會人權小組委員會主席，而國際工會聯盟（International Trade Union Confederation，ITUC）秘書長維森帝尼（Luca Visentini）才剛選上此職，義大利籍的這兩位政治人物在檯面上都是活躍的人權支持者。
據「晚訊報」報導，檢方在潘茲瑞位於布魯塞爾的住處搜出60萬歐元（約新台幣1941萬元）現金。（編輯：高照芬）1111210