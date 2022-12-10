三重乾屍案女兒點香伴屍3個月！真相藏洋蔥 警方也鼻酸
三重區三和路一處公寓頂樓套房，昨（9）日警方獲報驚見「女乾屍」！一名25歲的林姓女子與母親同住在該套房，其母9月間過世，但是林女卻未將母親下葬，還在屋內點燃大量薰香，且伴屍長達3個月，林母早成乾屍，經過警方調查才發現，林母沒錢醫治癌症，疑似為了安慰女兒，才謊稱自己「會復活」，要求女兒不要告訴別人，真相令人感到鼻酸。
編輯中心/綜合報導
根據警方調查，死者為50多歲的王姓婦人，平日以舉廣告招牌打零工維生，和女兒居住在三重的頂加套房相依為命，由於經濟狀況不佳，林母只讓女兒唸到小學五年級就沒有再升學，自己近年疑似疑罹患癌症，也沒有錢醫治。林女透露，媽媽死前腹部脹得很大很大，而且黑黑的，常常躺在床上很不舒服。
今年9月林母去世前，疑似為了安慰女兒，便告訴女兒「不要告訴別人自己要走了」，也告訴她「自己會復活」不要擔心，因此知識水平有限的林女信以為真，點起薰香日日祈禱媽媽死而復生，但林母早已成為乾屍，直到房東因為超過4個月沒收到租金前來查看，全案才曝光。
警方也通知林女前夫到案釐清，原來前妻和女兒的生活所需費用都靠他的接濟，不過近期自己也罹患癌症，自顧不暇，才沒發現前妻已經過世，這起悲劇也讓警方深感鼻酸，紛紛自掏腰包捐款，並將該案轉介社會局與地方團體協助。
警方指出，該案初步排除有外力介入，現場並未發現可疑物品以及遺書，並已報請新北地檢署相驗確認詳細死因。（編輯：孫唯容）