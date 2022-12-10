松機遷移引論戰 吳怡農：侯友宜支持、蔣萬安也曾表態
台北市第三選區（中山、北松山）立委補選將於明年1月8日投票，民進黨參選人吳怡農日前舉辦政見發表會，提出遷建松山機場主張，引發諸多論戰，也遭國民黨參選人王鴻薇不斷批評。對此，吳怡農今（10）日受訪時再談及此議題，他表示，松機遷建影響最大的的是台北市、新北市，而新北市長侯友宜2015年也表態支持遷移，台北市長當選人蔣萬安今年受訪時也說，應該討論松機遷移後土地利用方式；他也說，只看到王鴻薇針對松山機場議題不斷攻擊漫罵、一律反對。
記者黃宣尹／台北報導
吳怡農今日上午赴濱江市場拜票時並受訪，他說，自己昨晚於南京復興的街口宣講，松山機場遷移政見獲得很多民眾支持；他也提到，松機遷建影響最大的兩個地區為台北市、新北市，而侯友宜2015年也表態支持遷移，蔣萬安今年受訪時也說，應該討論松機遷移後土地利用方式。
吳怡農說，只看到王鴻薇針對松山機場議題不斷攻擊漫罵、一律反對，不過對於松山的選民來說，松山機場是大家多年的期待，也希望大家支持他的主張，「2030年好不容易有條件面對這個議題，讓台北有更大的翻新進步，希望更多朋友認真討論，不要漫罵、口水」。
至於王鴻薇批評松山機場遷建並未考慮到軍用問題，吳怡農說，「不願意遷，什麼都是理由；願意遷，到處都有方法」，他說，松指部最主要的任務的確是行政專機，但公共政策就是要有取捨，考量各種因素，他認為遷移是符合最多國人的最大利益。
吳怡農說，自己提出具體主張，也期待王鴻薇指出哪裡不同意，「這次很不幸選舉只有短短4個禮拜，要把握各種機會跟選民接觸，拜託大家支持更理性、正向、乾淨的選舉」。