天冷奪命危機！「保暖部位」要挑對　醫籲：注意血管硬化

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至於糖尿病患者就不只是頭頸部要注意，建議要穿著保暖襪子，主要因糖尿病患者常因併發症累積足部傷害，而患有「糖尿病足」，平常可能會感覺到麻麻的，而足部血管本就比較細，若是血液過不去恐面臨發紫、壞死，因此保暖相當重要。張耿豪也建議，即便沒有心血管疾病，一般民眾也不可忽視頭頸足的保暖。
天氣寒冷要特別注意心血管疾病，這時期中風或心肌梗塞猝死的案例也會增加，而心肌梗塞主要原因多是因為心臟血管的粥狀硬化、冠狀動脈急性阻塞，導致氧氣無法送至心肌細胞。在聯安預防醫學機構的健檢資料庫中，從 2019~2021 年近3萬4千筆的受檢者當中，就有近1/3的人有不同程度的動脈硬化，此數字不容小覷。
施奕仲醫師進一步解釋動脈硬化，就是將血管想像成一條有彈性的橡膠管，若橡膠管保有彈性、可依據血壓的高低做調節，便不容易破裂。但動脈硬化讓血管從橡膠管變成硬梆梆的鋼管，不但沒有彈性，變硬的血管更是變脆了，若內部血流壓力上升就有可能隨時破裂。一旦發生血壓不穩定，就很容易爆血管，引發像是主動脈剝離、出血性腦中風等病症，也因此，動脈硬化會導致各種心血管重症的發生。
動脈硬化早期並無明顯症狀，因此只能透過醫療儀器檢測，像是初步可以透過測量血壓來檢測，當收縮壓與舒張壓脈差過大，就是一個重要的病徵。而進一步專業的醫療檢查，可藉由非侵入式「動脈硬化儀」的檢測及時掌握血管硬化狀況。
施奕仲指出現代人運動量太少，血管硬化患者也越來年輕！若想要「血管回春」、改善動脈硬化，則需要靠規律有氧運動，當心跳大於 100-120 bpm 時就能訓練血管彈性。運動後也別忘記拉伸，使肌肉不至於緊繃造成不適。最後他也呼籲：「45 歲以上中年的族群或是有任何風險因子的人，就該進行動脈硬化儀檢測，及早了解自身血管健康程度，若有數值異常則建議每年追蹤，以精確的制定合適的復原計畫，以恢復血管健康。」