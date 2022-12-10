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身分證中「1字」免費玩樂園　加碼抽總統套房：只限1天

▲恰逢難得的20歲週年慶，花蓮遠雄海洋公園回饋在地鄉親，設籍花蓮或身分證開頭為「U」者，12/14當天可享免費入園暢玩！（圖／取自遠雄海洋公園臉書）
▲恰逢難得的20歲週年慶，花蓮遠雄海洋公園回饋在地鄉親，設籍花蓮或身分證開頭為「U」者，12/14當天可享免費入園暢玩！（圖／取自遠雄海洋公園臉書）

記者汪睿琦/綜合報導

又有遊樂園要免費邀請鄉親入園玩了！恰逢難得的20歲週年慶，花蓮遠雄海洋公園重磅宣布慶祝活動要回饋在地鄉親，凡於今年12/14當天，設籍花蓮或身分證開頭為「U」者，就可以享免費入園暢玩！不僅如此，過生日的遠雄海洋公園霸氣加碼，當天入園的民眾都可以拿到一張抽獎券，最大獎有市價9萬元的遠雄悅來大飯店總統套房一晚＋遠雄海洋公園年票1名，數量有限，心動的朋友手刀要快啊！

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遠雄海洋公園於官方臉書宣布，為歡慶樂園20週年特地祭出驚喜優惠，12/14樂園生日當天，凡設籍「花蓮或身分證開頭為U者」，符合任一資格的民眾都可以享有免費入園優惠！另外好康不只一檔，遠雄海洋公園特別加碼，入園的民眾可以拿到限量抽獎券，不只有機會入住遠雄悅來大飯店總統套房一晚，還有機會拿到海洋公園年票1名或2名，數量有限想拿要快！當天業者將再迎賓瀑布前廣場，於13:30到14:30抽出幸運民眾喔。

▲好康不只一檔，遠雄海洋公園特別加碼，入園的民眾可以拿到限量抽獎券，不只有機會入住遠雄悅來大飯店總統套房一晚。（圖／取自遠雄悅來大飯店官網）
▲好康不只一檔，遠雄海洋公園特別加碼，入園的民眾可以拿到限量抽獎券，不只有機會入住遠雄悅來大飯店總統套房一晚。（圖／取自遠雄悅來大飯店官網）
▲還有機會拿到海洋公園年票1名或2名，數量有限想拿要快！當天業者將在迎賓瀑布前廣場，於13:30到14:30抽出幸運民眾喔。（圖／取自遠雄海洋公園臉書）
▲還有機會拿到海洋公園年票1名或2名，數量有限想拿要快！當天業者將在迎賓瀑布前廣場，於13:30到14:30抽出幸運民眾喔。（圖／取自遠雄海洋公園臉書）
如果年底不想再待在國內玩了，不妨考慮看看出國玩樂園！老牌旅行社雄獅獨家日前宣布攜手私人旅遊俱樂部Le Orano要帶你去玩，推出全台首賣「加州迪士尼VIP雙樂園皇家套票」，安排隨行管家結合快速通關服務，一票玩遍加州迪士尼雙樂園，更可到以往需半年前預約、號稱樂園內最高檔私人會所「21 Royal」餐廳，享受專屬VIP精緻晚宴，套票每人107,000元起，目前僅開放2023年2月2號及2月9號的訂購日期，名額限量共20組。

「加州迪士尼VIP雙樂園皇家套票」內容包含加州迪士尼樂園、迪士尼加州冒險樂園單日門票及樂園高檔私人會所「21 Royal」晚宴，將有整日VIP隨行導覽人員陪同及Genie+快速通關服務，不用再大排長龍，即可輕鬆玩遍多項人氣設施，更加碼贈送「The Sip and Savor Pass」，可免費兌換亞洲春節風味餐點。

▲「21 Royal」原本設計為華特．迪士尼於樂園中的個人會所，後來轉變成需提前預訂提供精緻晚宴的私人用餐場所，套票中也將帶你體驗。（圖／雄獅旅遊提供）
▲「21 Royal」原本設計為華特．迪士尼於樂園中的個人會所，後來轉變成需提前預訂提供精緻晚宴的私人用餐場所，套票中也將帶你體驗。（圖／雄獅旅遊提供）

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