身分證中「1字」免費玩樂園 加碼抽總統套房：只限1天
又有遊樂園要免費邀請鄉親入園玩了！恰逢難得的20歲週年慶，花蓮遠雄海洋公園重磅宣布慶祝活動要回饋在地鄉親，凡於今年12/14當天，設籍花蓮或身分證開頭為「U」者，就可以享免費入園暢玩！不僅如此，過生日的遠雄海洋公園霸氣加碼，當天入園的民眾都可以拿到一張抽獎券，最大獎有市價9萬元的遠雄悅來大飯店總統套房一晚＋遠雄海洋公園年票1名，數量有限，心動的朋友手刀要快啊！
記者汪睿琦/綜合報導
遠雄海洋公園於官方臉書宣布，為歡慶樂園20週年特地祭出驚喜優惠，12/14樂園生日當天，凡設籍「花蓮或身分證開頭為U者」，符合任一資格的民眾都可以享有免費入園優惠！另外好康不只一檔，遠雄海洋公園特別加碼，入園的民眾可以拿到限量抽獎券，不只有機會入住遠雄悅來大飯店總統套房一晚，還有機會拿到海洋公園年票1名或2名，數量有限想拿要快！當天業者將再迎賓瀑布前廣場，於13:30到14:30抽出幸運民眾喔。
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