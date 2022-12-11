跨年春節13天連假別浪費！2大玩樂攻略　國內外1次滿足

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無趴不歡派
跨年怎麼能少得了開趴！如果你是「無趴不歡」的嗨咖千萬要看過來，推薦今年12/31可前往劍湖山世界跨年煙火秀，白天不僅能暢玩設施，晚上還有全台唯一的摩天輪主體煙火秀與高科技燈光展演，從白天一路嗨到2023；高雄英迪格 Pier No.1 高空露天酒吧也推出全台唯一的高空飛行主題派對，可選擇各式包廂與暢飲方案，搭配酒水及四小時不斷電DJ秀，任由電子節奏撼動心臟！而每年最讓人期待的圓山飯店跨年派對，今年以「70年代台式DISCO」為主題，一次帶來美食、美酒、美聲與及最美煙火，好康的是，12/20前在Klook上購買早鳥優惠只要1,299元！
上山下海派
無論是近年掀起的野外露營度假風潮，或是海上SUP立式划槳，足見現在民眾旅遊方式越來越喜歡「上山下海」。跨年連假也不能放過享受自然的機會！推薦你可前往坐擁無敵海景的半島秘境，不僅能享受在星空下被大海包圍的浪漫，還有氛圍感十足的星光野餐、舞台DJ秀與大地遊戲等，於優美的秘境中一次捕捉2022最後一個日落與夜晚的漫天煙火；或參加元旦出航賞鯨團，於新年第一天乘上遊艇，遠離塵囂享受龜山島的天然美景，並尋訪最可愛的鯨魚、海豚和飛魚捕捉他們躍出海面的時刻，為2023的開始留下最難忘回憶。
美食最大派
跨年沒有美食環繞就沒意思了！特別推薦你不妨來今年才開幕的欣葉集團新品牌「NAGOMI和食饗宴」，首次推出限量跨年新春外帶方案，帶來日本新年必吃的「御節料理」，內容不僅包含和牛、真鯛、鮑魚及日本直送鮟鱇魚肝等，還包含36種季節食材、28道正宗和食，加上5日細心烹製，將蘊藏吉祥寓意的料理及食材盛裝在日本漆器盒中，為品嚐者獻上滿滿的新年祝福。在Klook平台上還有最低10,800元起好康，想嚐鮮炫一波的朋友不能錯過。
心臟夠強派
都說「新年新氣象」，迎接新的一年不妨來挑戰、突破自己。推薦花蓮滑翔傘飛行體驗將帶你翱翔於海拔680公尺的高空中，以雄鷹視角俯瞰花東縱谷與美麗的海岸山脈，享受刺激的騰空與征服感，飛向嶄新的一年；或前往挑戰桃園復興橋高空彈跳體驗，從位於山林之中的全鋼骨吊橋一躍而下，享受一瞬間被山谷環抱的快感！
第二大：不想待國內了 過年10天立刻就飛！
老牌旅行社雄獅旅遊有感於民眾明年過年想出過，又擔心荷包吃不消，特地推薦站上6大高cp值行程商品給旅客參考，不僅最低3萬有找，旅客凡參加春節連假期間出發之團體行程，每人還可獲得限量開運紅包一份。
安妞好久不見！哈韓族請看
今年過年，我想來點「韓式年夜飯」！推薦你「釜山冬季限定滑雪體驗、龍蝦一隻雞4日」（每人25,900元起），行程中將一次品嚐各種韓國地方特色美食以及話題景點，還有冬季限定滑雪體驗；「首爾華川冰魚節、滑雪體驗5日」（每人27,900元起），參加期間限定華川山鱒魚慶典，特別安排韓式涮涮鍋及自助餐吃到飽，在國外也能圍爐團聚！此外，「首爾機加酒5日」（每人30,500元起），入住萬豪酒店集團旗下弘大RYSE Hotel，距離弘大地鐵站僅3分鐘路程，另可用5,500元起加購滑雪體驗行程及機場接送。
撒挖低卡～泰國旅遊正夯
近年受到不少熱播泰劇影響，泰國文化也悄悄深入台灣旅客心中，成為旅客最愛的旅遊目的地之一。如果你是「哈泰族」，春節相當推薦「曼谷春節機加酒5日」（每人29,999元起），可搭配美居、雅樂軒等國際知名品牌酒店，還可吃每日飯店早餐。雄獅站上團體行程則有「清邁森林系渡假村無購物5日」（每人34,888元起），安排2晚入住卡提利亞山Spa渡假飯店，並走訪黑白藍廟、夜間動物園、友善大象營等；「曼谷Ｘ華欣叢林水上樂園無購物5日」則升等一晚國際五星酒店，每人37,888元起。
受夠濕冷！到菲、越、馬避冬去
台灣一到冬季受東北季風以及大陸冷氣團影響，濕冷天氣讓人渾身不舒服，其中北部民眾感受尤為深刻！想短暫逃離濕冷空氣、體驗熱帶陽光嗎？推薦你到東南亞避冬去，像是「長灘島精油SPA、文華酒店下午茶6日」每人24,900元起，除了體驗各種水上活動之外，行程中特別安排兩次精油按摩；；「宿霧歐斯陸鯨鯊共舞、跳島浮潛5日」每人28,900元起，安排體驗與鯨鯊水中共游，以及前往薄荷島搭乘竹筏漂流在雨林之中。
不僅如此，還有「北越世界七大奇景超值5日」配合星宇航空開航河內，每人最低價25,500元起，帶領旅客前往陸龍灣乘坐人力小舟，以及深入暢遊河內擁有前年歷史的三十六條古街；被譽為東方夏威夷的峴港也是不能錯過的渡假勝地，雄獅特別安排迦南島體驗搭乘傳統竹桶船，還有搭乘全球最高最長不停站纜車直達巴拿山山頂。
馬來西亞也來了！「吉隆坡輕鬆遊5日」每人28,900元起，保證入住五星鉑爾曼吉隆坡城市中心大飯店，加贈網卡、當地機場接送及市區觀光；「吉隆坡黃金棕櫚海上渡假村無購物5日」每人36,900元起，保證入住AVANI棕櫚樹海上渡假屋二晚，走訪中央藝術坊、鬼仔巷、REXKL BookXcess迷宮書店等網美打卡景點。另搭配新加坡推出新馬5日團體行程，一次暢遊環球影城、樂高陸上樂園、樂高海生館三大樂園，12/17前於雄獅旅遊報名每人再折3千元。
想歐美了嗎？先去「亞洲的美國」過癮
被譽為「離亞洲人最近的美國」的關島也許多愛好美式文化的民眾嚮往的旅遊地。雄獅於春節連假期間推出「星宇航空關島包機」，限定1/21、25出發，5日自由行最低價38,800元起，加贈關島當地接送以及市區一日觀光之旅，帶旅客前往戀人岬、西班牙花園廣場、自由女神像等熱門景點，訂購指定商品另贈價值90美元的魚眼公園餐廳自助晚餐，邊吃美食邊欣賞關島特色查莫洛草裙舞及火舞秀。