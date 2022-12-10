門牌號碼帶吉凶？專家教看尾數 「這3碼」家中財運暢旺
每個人都有自己的幸運數字，總覺得熟悉、會帶來好運，因此在戳戳樂或抽獎時，都會習慣選擇特定數字，甚至是連使用公共的置物櫃，也會刻意挑選喜愛的數字便於記憶。命理專家柯柏成指出，所有數字吉凶都是源自於易經的河圖洛書數為依據，他也解釋門牌號碼在風水上的意義，尾數是「這3碼」的門牌最吉利，家中易有文昌、財運暢旺。
記者黃韻文/綜合報導
命理專家柯柏成在粉專提到，關於門牌號碼在風水上的意義，他解釋，所有數字吉凶都是源自易經的河圖洛書數為依據，因此舉凡手機號碼、身份證字號都跟人的吉凶運勢有關，但有些數字無法自己挑選，例如身份證字號有其編碼規則，但其實戶政機關系統已經自動排除在民俗上，一般民眾容易抗拒的數字，至於可自己挑選的號碼，像是車牌號碼或手機號碼，就可以盡量選對自己有利的。
柯柏成指出，門牌號碼其實對人的風水也有所影響，雖然不大。門牌號碼是以「房子登記人」命格八字的用神為基準，從門牌尾數最後一個字就可以看吉凶。如用神為火，則二、七有利，一、六為忌。用神為木，則三、八有利，四、九為忌。用神為水，則一、六有利，五、十為忌。用神為金，則四、九有利，二、七為忌。用神為土，則五、十有利，三、八為忌。
但一般人對於以上的用神法無法理解和巧妙運用，因此柯柏成也補充，門牌號碼只是一個數字，對整個風水形局影響不大，只要是風水好的住宅，就算門牌不配合，仍以吉論；相對而言，風水不佳的房子，就算門牌號碼再配合也沒用。歸根結底，還是要察看風水整體格局、座向是否適合當運。
至於有沒有什麼數字容易分辨，就算不了解自己的八字用神，也可以一眼看出是吉利的門牌號碼？柯柏成傳授一招，同樣也是看門牌號碼尾數最後一個字，「3」代表道家理論的「三花聚頂、天地人三才」，家中易有文昌；「6」是一般社會通念的66大順，家中財運暢旺；「9」是象數派祖師邵康節最愛用的陽數，主喜慶貴人及助事業官運。