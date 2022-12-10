門牌號碼帶吉凶？專家教看尾數　「這3碼」家中財運暢旺

▲門牌號碼影響風水，命理專家點名「3尾數」門牌最吉利，家中易有文昌、財運暢旺。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲門牌號碼影響風水，命理專家點名「3尾數」門牌最吉利，家中易有文昌、財運暢旺。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者黃韻文/綜合報導

每個人都有自己的幸運數字，總覺得熟悉、會帶來好運，因此在戳戳樂或抽獎時，都會習慣選擇特定數字，甚至是連使用公共的置物櫃，也會刻意挑選喜愛的數字便於記憶。命理專家柯柏成指出，所有數字吉凶都是源自於易經的河圖洛書數為依據，他也解釋門牌號碼在風水上的意義，尾數是「這3碼」的門牌最吉利，家中易有文昌、財運暢旺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
命理專家柯柏成在粉專提到，關於門牌號碼在風水上的意義，他解釋，所有數字吉凶都是源自易經的河圖洛書數為依據，因此舉凡手機號碼、身份證字號都跟人的吉凶運勢有關，但有些數字無法自己挑選，例如身份證字號有其編碼規則，但其實戶政機關系統已經自動排除在民俗上，一般民眾容易抗拒的數字，至於可自己挑選的號碼，像是車牌號碼或手機號碼，就可以盡量選對自己有利的。

▲台北捷運公司已於台北車站M3出口設置投幣式置物櫃，讓民眾可暫放行李、物品，更輕便逛街。（圖／翻攝自台北捷運公司）
▲一般人在挑選置物櫃時，多會挑選習慣的特定號碼或是幸運號碼。（圖／翻攝自台北捷運公司）
柯柏成指出，門牌號碼其實對人的風水也有所影響，雖然不大。門牌號碼是以「房子登記人」命格八字的用神為基準，從門牌尾數最後一個字就可以看吉凶。如用神為火，則二、七有利，一、六為忌。用神為木，則三、八有利，四、九為忌。用神為水，則一、六有利，五、十為忌。用神為金，則四、九有利，二、七為忌。用神為土，則五、十有利，三、八為忌。

但一般人對於以上的用神法無法理解和巧妙運用，因此柯柏成也補充，門牌號碼只是一個數字，對整個風水形局影響不大，只要是風水好的住宅，就算門牌不配合，仍以吉論；相對而言，風水不佳的房子，就算門牌號碼再配合也沒用。歸根結底，還是要察看風水整體格局、座向是否適合當運。

至於有沒有什麼數字容易分辨，就算不了解自己的八字用神，也可以一眼看出是吉利的門牌號碼？柯柏成傳授一招，同樣也是看門牌號碼尾數最後一個字，「3」代表道家理論的「三花聚頂、天地人三才」，家中易有文昌；「6」是一般社會通念的66大順，家中財運暢旺；「9」是象數派祖師邵康節最愛用的陽數，主喜慶貴人及助事業官運。


今天開搶！7-11濃萃美式買1送1　全家「特大杯」拿鐵39元

炸串吃到飽245元！自助吧、肉串、炒麵無限吃：平日限定

限5天！全家牛肉爐買1送1、特大杯美式30元：無限期寄杯

尊爵不凡！7-11開賣「微醺拿鐵199元」：附整罐酒自己加

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀