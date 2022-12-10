女星再經歷喪子！小兒子突呼吸困難 CPR救不回當場死亡
今年83歲的瑞士籍美國歌手Tina Turner（蒂娜透納），出道50多年，獲得許多獎項的肯定，因此受封「搖滾女王」，2018年經歷大兒子Craig Turner（克雷格透納）自殺過世，沒想到近來又再次面臨白髮人送黑髮人的傷痛，小兒子Ronnie Turner（羅尼透納）於日前身亡，享壽62歲。
記者吳雨婕/綜合報導
據《TMZ》報導，本周四（美國時間）上午，收到通報提到羅尼在他們家外面呼吸困難，幾分鐘後完全沒有呼吸，醫護人員緊急趕往現場，並嘗試做CPR，可惜仍回天乏術，羅尼被宣告死亡。
噩耗傳出後，蒂娜在臉書發文哀悼：「羅尼，你離開這個世界太早了，在悲傷裡我閉上了眼睛，想起了你，我親愛的兒子。」字句惹人鼻酸。事實上，羅尼是蒂娜與前夫所生的孩子裡年紀最小的，繼承了父母的才華，目前羅尼的確切死因還在調查中，但據悉他有嚴重的健康問題，甚至有癌症。此外，蒂娜與前夫收養的長子克雷格透納，於2018年自殺身亡。
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