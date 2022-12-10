不只廖科溢！葛斯齊再爆料：還有「金鐘主持人」偷吃ING

苦苓影射吳淡如代筆「妳比敵人可怕」　老友決裂原因曝光

▲苦苓（左）、吳淡如師徒鬧翻。（圖／翻攝自苦苓臉書）
▲苦苓（左）、吳淡如師徒鬧翻。（圖／翻攝自苦苓臉書）

娛樂中心／綜合報導

作家苦苓6日在臉書指某位暢銷女作家經常找代筆，酸對方難怪有時間去賺那麼多錢，網友依線索猜測是吳淡如，吳淡如今（10日）發文對號入座，稱苦苓影射的就是自己，但對於被指代筆哭笑不得，「寫了這麼多，有人還說我都找代筆，那照他說的，我也真的是滿厲害的，這個代筆文筆好好。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲友人告知吳淡如，苦苓發文攻擊她。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲友人告知吳淡如，苦苓發文攻擊她。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
苦苓元旦自爆「肝臟有14.5公分腫瘤，和超過400萬個B肝病毒，努力的活下去」，並開始連載「去年的日記」，讓外界認為他罹患肝癌，好友吳淡如事後發文幫苦苓澄清，強調他並非罹癌，而是肝長了一個很大的水瘤，目前已經成功做完手術。

吳淡如說：「我知道他為什麼要攻擊我。因為之前我幫他澄清請大家安心，他沒有得癌症。他非常不高興。還寫訊息來罵我，說我斷了他的財路。」一片好意卻惹火苦苓，吳淡如無奈：「我好天真，我竟然覺得我替別人澄清是在減輕他的負擔。」

苦苓之所以會惱怒，原因是當初有告知吳淡如出版社會出來說明疑似罹癌一事，沒想到，吳淡如沒先知會就搶先「破哏」，苦苓氣到傳訊息罵吳淡如，稱對方要澄清「還講得輕描淡寫，害我被罵個半死、損失慘重...有妳這種朋友，簡直比敵人還可怕」。

▲苦苓傳訊息痛罵吳淡如。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲苦苓傳訊息痛罵吳淡如。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
吳淡如第一時就向苦苓道歉，而今再度表達歉意，「這件事情我的確應該認錯，我自以為仗義直言，結果破壞了別人的哏。如果他這本書因為我而沒有賣好，我向時報出版社及作者，鄭重道歉！」並稱這件事不用靠影射迴避法律責任，她附上與苦苓的對話截圖，指如有不真實可以告她。

「我想他生病了，我不想計較就盡量體諒吧」，苦苓是吳淡如的恩師，兩人為多年好友，如今兩人鬧翻，吳淡如說，她不會因為嫉妒別人有錢而攻擊別人，「我的確不窮，被人家嫉妒我也還OK，但是每一分錢，都是我自己賺來的，心安理得，作家當商人，沒什麼不可以。我還比較喜歡當商人，因為文壇咬來咬去是常態。但是我從來沒有不擇手段出書來賺錢。何況現在出書真的賺不了什麼錢！」

▲苦苓、吳淡如多年情誼備受考驗。（圖／翻攝自苦苓臉書）
▲苦苓、吳淡如多年情誼備受考驗。（圖／翻攝自苦苓臉書）
吳淡如還說，不用懷疑她的時間管理，「之前我出過吳淡如的時間管理學，當一個人努力的行動，有計劃，不瞎搞，而且搞的不是活人的話，當然有空可以做很多事情」，最後表示：「身為一個歐巴桑，我的澄清到此為止，我的確不想因此到電視上去打知名度，那會被年輕人當成『老狗咬老狗』，不是很好的社會示範。」（編輯：楊穎軒）


昆凌一張8人自拍「含金量爆表」　5萬人朝聖：臉都像P的

陳文茜「臨終前最後遺願」　蔡琴答應了：很大的託付

許瑋甯大崩壞！死亡角度自拍　雙層下巴、頸紋全現形

宋慧喬被拖去頂樓霸凌！發毛畫面曝光　展開《黑暗》報復

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀