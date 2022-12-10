苦苓影射吳淡如代筆「妳比敵人可怕」　老友決裂原因曝光

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吳淡如說：「我知道他為什麼要攻擊我。因為之前我幫他澄清請大家安心，他沒有得癌症。他非常不高興。還寫訊息來罵我，說我斷了他的財路。」一片好意卻惹火苦苓，吳淡如無奈：「我好天真，我竟然覺得我替別人澄清是在減輕他的負擔。」
苦苓之所以會惱怒，原因是當初有告知吳淡如出版社會出來說明疑似罹癌一事，沒想到，吳淡如沒先知會就搶先「破哏」，苦苓氣到傳訊息罵吳淡如，稱對方要澄清「還講得輕描淡寫，害我被罵個半死、損失慘重...有妳這種朋友，簡直比敵人還可怕」。
吳淡如第一時就向苦苓道歉，而今再度表達歉意，「這件事情我的確應該認錯，我自以為仗義直言，結果破壞了別人的哏。如果他這本書因為我而沒有賣好，我向時報出版社及作者，鄭重道歉！」並稱這件事不用靠影射迴避法律責任，她附上與苦苓的對話截圖，指如有不真實可以告她。
「我想他生病了，我不想計較就盡量體諒吧」，苦苓是吳淡如的恩師，兩人為多年好友，如今兩人鬧翻，吳淡如說，她不會因為嫉妒別人有錢而攻擊別人，「我的確不窮，被人家嫉妒我也還OK，但是每一分錢，都是我自己賺來的，心安理得，作家當商人，沒什麼不可以。我還比較喜歡當商人，因為文壇咬來咬去是常態。但是我從來沒有不擇手段出書來賺錢。何況現在出書真的賺不了什麼錢！」
吳淡如還說，不用懷疑她的時間管理，「之前我出過吳淡如的時間管理學，當一個人努力的行動，有計劃，不瞎搞，而且搞的不是活人的話，當然有空可以做很多事情」，最後表示：「身為一個歐巴桑，我的澄清到此為止，我的確不想因此到電視上去打知名度，那會被年輕人當成『老狗咬老狗』，不是很好的社會示範。」（編輯：楊穎軒）