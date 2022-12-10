番茄節來了！「番樂派對」周末路竹體育園區登場

「2022路竹番茄節」12月10日、11日一連兩天在路竹體育園區登場，今年以「番樂派對」為主題，搭配番茄、花椰菜、雞蛋和虱目魚「路竹四寶」，透過品嘗展售及農作體驗，行銷在地農特產品及觀光產業。高市府民政局副局長陳進德說，除了全台灣最好吃的小番茄，活動中也規劃鮮採番茄農事體驗、互動遊戲、市集，以及MOMO家族水晶、櫻花姐姐等知名藝人演出，歡迎大家周末到路竹，放鬆享樂，滿載而歸。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府民政局副局長陳進德、路竹區長薛茂竹及黃明太、陳明澤、李亞築多位市議員共同為活動揭開序幕，陳進德表示，路竹因土壤及氣候適合，栽種出來的小番茄鮮甜好吃，去年市長陳其邁到場時，也誇讚不已，說這是全台灣最好吃的小番茄，送禮自用兩相宜。
延續每年最受歡迎的鮮採番茄農事體驗，今年路竹區公所同樣安排鮮採番茄專車搭載民眾直達番茄產地，讓民眾親自體驗採收樂趣。區公所表示，今年是以「番喜派對」作為主題，推出一系列互動活動，包括「番樂闖關趣」、「番喜遊戲區」及「美食市集」等多項適合親子同樂的活動，同時邀請當地學校藝文團體登台表演，另外，MOMO家族水晶、櫻花姐姐，情歌天后向慧玲、動感舞后謝金晶等知名藝人，也到場演出。
此外，區公所也跟在地全台唯一東方設計大學合作，在園區創作以「番茄」為主題的大型裝置藝術，另外，大草皮區有星星造型的天幕及童趣印地安帳篷與野餐墊，提供親子家庭拍照趣味體驗。
今年番茄節活動再次結合公益，憑三張(11-12月)發票，就能兌換番茄虱目魚丸湯等番茄料理，還有咖啡免費品嚐，吸引大批民眾排隊領取。
路竹區公所表示，兩天活動中，不僅有上百攤農特產品及美食提供民眾品嘗購買，並且舉辦定時限量促銷，成為全家出遊的好選擇，另外，為避免塞車所苦，區公所也在路竹火車站、大社國小與台榮公司提供免費接駁專車，讓民眾輕鬆抵達會場。