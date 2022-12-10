黃國倫豪捐百萬做愛心 寇乃馨曝林志玲「私下激動面」
黃國倫、寇乃馨夫妻倆攜手林志玲一起做公益獻愛心，他臨場有感而發，彈唱了自創曲《敢愛》獻給林志玲，詞曲暖心貼切，當場讓志玲姊姊感動落淚，而黃國倫也以歌譽人，大讚林志玲勇氣過人，從戀愛到結婚、生子，包括長年堅持做公益，一路上相當「敢愛」。
記者侯家瑜/綜合報導
黃國倫、寇乃馨日前邁入結婚第13週年，約定用更有意義的方式過節日，2人邀了好友林志玲相見歡，大方捐出100萬給「志玲姊姊慈善基金會」，支持「圓夢小天使」專案，主要是長期幫助偏鄉學校、經濟弱勢家庭的孩子在學習方面的需求，包括物資及助學金等。黃國倫說：「我們和志玲、AKIRA的緣分交情深，更巧的是，我們對2夫妻都選擇了在11月17日結婚，寓意是『一一一起』！」呼應結婚紀念日11月17日諧音「一起做公益」，把紀念日的小愛化作大愛。
談及與林志玲的多年情誼，寇乃馨形容：「我們的緣分很奇妙！不一定天天膩一起，但會時常為對方禱告！只要彼此人生有重大事，我們是會排除萬難出現相挺的知己。」例如之前林志玲參加大陸演說節目時，寇乃馨就曾兩肋插刀，熬夜擔任林志玲的演說教練。而2017年黃國倫在北京鳥巢開演唱會時，面對輿論壓力高度關注，許多人嘲諷他不可能辦到，但林志玲就以實際行動表達支持，自費帶著親友團，遠從歐洲飛抵北京現場力挺，整晚在包廂，從頭到尾專心觀賞。
寇乃馨也分享林志玲情緒激動的模樣，「我永遠不會忘記，一向從容優雅、波瀾不驚的志玲，竟然在國倫演唱會後，小跑步衝到後台，抱起我就轉圈圈，我超驚喜，志玲比我高很多，我猜不到溫柔的她竟然有這麼大的力氣，能開心到把我抱起來離地轉圈圈，然後她一直喊『很成功很成功』。」坦言當下相當感動，「那一天，我一邊淚花打轉，一邊在心中大喊，林志玲太夠義氣！這個朋友我這輩子都交定了！」