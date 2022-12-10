178家水產品無法輸銷中國　陳吉仲宣布啟動4大措施

天冷吃這鍋！羊肉爐全品項吃到飽：羊三層、羊腳筋任你點

▲預訂平台FunNow推出三重羊肉爐名店「山羊城」吃到飽方案，全品項任點無限吃，每人850元。（圖／取自山羊城粉專）
▲預訂平台FunNow推出三重羊肉爐名店「山羊城」吃到飽方案，全品項任點無限吃，每人850元。（圖／取自山羊城粉專）

記者黃韻文/綜合報導

周末陰雨連連，下周還有入冬後最強冷氣團將報到，低溫下探12度，冷冷的寒冬除了睡暖覺最舒服，另一大享受就是吃熱滾滾的鍋物。愛吃羊肉爐的人，帶皮羊肉一份就要四五百元捨不得點太多？快把握期間限定推出的快閃方案，全品項無限點爆吃到飽只要850元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鎖定冬季進補商機，即時預訂平台FunNow找來三重羊肉爐名店「山羊城」，在平台獨家推出「全品項吃到飽850元」方案線上預約，即日起至12月31日前，指定時段16:30至18:30用餐，全品項任點吃到飽，羊肉爐口味有紅燒、麻辣、蔬菜口味及鴛鴦鍋可選，包含一份500元的帶皮羊肉，以及必點的招牌羊三層370元，都可以不用考慮單價點起來了。

▲預訂平台FunNow推出山羊城吃到飽方案，羊三層、帶皮羊肉等全品項任點850元。（圖／業者提供）
▲預訂平台FunNow推出山羊城吃到飽方案，羊三層、帶皮羊肉等全品項任點850元。（圖／業者提供）
考量到12月龐大的聚餐需求，預訂平台 FunNow也同步上架各種「特殊吃到飽」方案，巷是有鍋底界LV之稱的「林柏食参涮涮鍋」提供肉類吃到飽；被喻為東區最美的泰式火鍋「COCA 泰式海鮮火鍋」則有飲品喝到飽；「帆船異國手抓海鮮料理」端出炸物甜點吃到飽＋啤酒暢飲2小時方案。

▲帆船異國手抓海鮮料理有炸物甜點吃到飽、啤酒無限暢飲2小時方案。（圖／業者提供）
▲帆船異國手抓海鮮料理有炸物甜點吃到飽、啤酒無限暢飲2小時方案。（圖／業者提供）
如果愛吃韓式料理，韓雞雞・江原道、韓雞村、朋月栻 韓雞雞（土城中央店）提供魚板串吃到飽，再加送火鍋料。此外，韓蚌蚌海鮮研究院、澳門食娛城卜卜鍋、朋月栻韓雞龍蝦一隻雞（中和連城店）等店，則提供指定品項吃到飽。

▲韓蚌蚌海鮮研究院有指定品項吃到飽方案。（圖／業者提供）
▲韓蚌蚌海鮮研究院有指定品項吃到飽方案。（圖／業者提供）

今天開搶！7-11濃萃美式買1送1　全家「特大杯」拿鐵39元

炸串吃到飽245元！自助吧、肉串、炒麵無限吃：平日限定

新北耶誕城演唱會今登場！直播這裡看　時間節目表懶人包

門牌號碼帶吉凶？專家教看尾數　「這3碼」家中財運暢旺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀