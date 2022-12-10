天冷吃這鍋！羊肉爐全品項吃到飽：羊三層、羊腳筋任你點
周末陰雨連連，下周還有入冬後最強冷氣團將報到，低溫下探12度，冷冷的寒冬除了睡暖覺最舒服，另一大享受就是吃熱滾滾的鍋物。愛吃羊肉爐的人，帶皮羊肉一份就要四五百元捨不得點太多？快把握期間限定推出的快閃方案，全品項無限點爆吃到飽只要850元。
記者黃韻文/綜合報導
鎖定冬季進補商機，即時預訂平台FunNow找來三重羊肉爐名店「山羊城」，在平台獨家推出「全品項吃到飽850元」方案線上預約，即日起至12月31日前，指定時段16:30至18:30用餐，全品項任點吃到飽，羊肉爐口味有紅燒、麻辣、蔬菜口味及鴛鴦鍋可選，包含一份500元的帶皮羊肉，以及必點的招牌羊三層370元，都可以不用考慮單價點起來了。
考量到12月龐大的聚餐需求，預訂平台 FunNow也同步上架各種「特殊吃到飽」方案，巷是有鍋底界LV之稱的「林柏食参涮涮鍋」提供肉類吃到飽；被喻為東區最美的泰式火鍋「COCA 泰式海鮮火鍋」則有飲品喝到飽；「帆船異國手抓海鮮料理」端出炸物甜點吃到飽＋啤酒暢飲2小時方案。
如果愛吃韓式料理，韓雞雞・江原道、韓雞村、朋月栻 韓雞雞（土城中央店）提供魚板串吃到飽，再加送火鍋料。此外，韓蚌蚌海鮮研究院、澳門食娛城卜卜鍋、朋月栻韓雞龍蝦一隻雞（中和連城店）等店，則提供指定品項吃到飽。