世足／曾拍詹皇「天選之子」封面　名記報導世界盃時過世

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自從James在2003年以狀元身分被選中後，他沒有辜負上帝給他的天賦，隨著成就積累，他也被媒體無數次的專訪和報導，但Wahl當年完成的經典之作，在其心中依然佔有特殊的位置。
James說，「我非常喜歡Grant給我做的那篇報導，那次封面拍攝——那時我還是個幾十幾歲的孩子——他幫我拍了那張照片，真的很酷。在他身邊總是感覺很棒。為了那一期故事，他跑在我的家鄉阿克倫花了很多時間專訪，寫出我的經歷。」
「當看到他的名字時，我總會回想起我十幾歲的時光。」James如此說道，「他的死是一個重大的損失，失去像他這樣了不起的人是很讓人哀傷的，我希望他的家人，就像我說的那樣，一切都好。 願他在天堂安息。」
有人直言Wahl在卡達的死事有蹊蹺，他曾在本屆世足穿彩虹衣而被擋進場，因此有人懷疑此事不單純。但James十分理智的表示，「我向他的家人表示哀悼，我看到他兄弟發表了一些觀點，但在進一步了解事情之前，我不會進一步評論。」
48歲的Wahl是一位備受尊敬的體育記者，他主要是報導美國和國外的足球運動，《體育畫刊》稱他對於推動美國足球運動有著很大的貢獻。Wahl於1996年11月加入《體育畫刊》，並在此工作了24年。他從報導大學籃球開始，然後轉為報導足球，已經連續採訪了好幾屆的世界盃，。
他和《體育畫刊》的合作於2020年結束，之後他開始了自己的自媒體網站「Fútbol with Grant Wahl」，繼續分享足球報導，並開始為Meadowlark Media以及Fox Sports工作。他留下了三本足球著作：《貝克漢姆實驗》、《現代足球大師》和《足球2.0》。