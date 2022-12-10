幫柯文哲2024輔選？黃珊珊：需要什麼就幫什麼

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲將屆滿卸任，先前就表態備戰2024總統大選，前台北市副市長今（10）日再度表示，柯文哲需要什麼就幫什麼。 我是廣告 請繼續往下閱讀 黃珊珊今日在內湖禮客一館舉行「感恩分享會」，邀請柯文哲擔任貴賓，並宣布成立「珊友會」，柯文哲掃描QR Code加入「珊友會」，成為第一個朋友。黃珊珊也透露將出國一陣子看小孩，預計在元旦後回來，她的第三本書預計在出國這段時間完成。媒體聯訪時詢問柯文哲將要卸任投入總統選戰，她的下一步打算，以及是否會幫忙柯打選戰？黃珊珊表示，她要先出國一陣子，先去看小孩，若柯文哲需要幫忙，需要什麼就幫什麼。媒體詢問，成立「珊友會」是否會成為未來選舉的墊腳石？黃珊珊表示，她當24年民代，本來就會跟每一個選民互動留下聯絡的資料，它就是一個聯絡的管道，不要把什麼都想成一定要去做什麽。媒體追問選舉過後有跟親民黨主席宋楚瑜聯絡嗎？黃珊珊表示，這幾天都還在整理東西，他還是我的長輩，都一直保有聯繫。角逐台北市長失利 黃珊珊：出國去看小孩、到處走走王世堅票投陳時中 黃珊珊：選舉不為難任何人被點名選中正萬華立委？ 黃珊珊：不知大家在急什麼台北市長選舉補助金 蔣萬安1726萬最多、黃珊珊領1026萬