老友翻臉！吳淡如駁代筆出書　苦苓怒轟：轉移焦點

作家苦苓在臉書指某位暢銷女作家經常找代筆，酸對方難怪有時間去賺那麼多錢，網友依線索猜測是吳淡如，吳淡如今（10日）公開苦苓痛罵她的對話截圖，指苦苓影射的就是自己，並說明被恩師兼老友針對的原因，苦苓隨後發文嗆：「刻意轉移焦點又能改變什麼？」
娛樂中心／綜合報導
對於被苦苓指找寫手出書，吳淡如哭笑不得，「寫了這麼多，有人還說我都找代筆，那照他說的，我也真的是滿厲害的，這個代筆文筆好好」，她說連著作大部分的銷售文案都還自己寫，近日因為在忙小說和論文，請台大學妹寫電商銷售文案，「為了要換上節目當名嘴的機會，也不需要這麼做，你忘了當時別人怎麼幫你」。
吳淡如無奈地說，她不會因為嫉妒別人有錢而攻擊別人，「我的確不窮，被人家嫉妒我也還OK，但是每一分錢，都是我自己賺來的，心安理得，作家當商人，沒什麼不可以。我還比較喜歡當商人，因為文壇咬來咬去是常態。但是我從來沒有不擇手段出書來賺錢。何況現在出書真的賺不了什麼錢！」感嘆以後只能幫忙人品好的人。
針對吳淡如的回應，苦苓不以為然，發文「如果妳沒有做壞事，那根本就不用說人家是在影射妳；如果妳真做了壞事，那就趕快跟大家認錯道歉，刻意轉移焦點又能改變什麼？（也不是只有妳一個女作家會賺錢...？）」後來又說：「我只是看到女明星出書，又聽到一位網紅作家請人代筆的事，所以有感而發。沒想到竟有人對號入座，還扯到10幾個月前的私人恩怨...為什麼有的人眼中就只有『財路』呢？」（編輯：楊穎軒）