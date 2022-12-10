看護工一生千萬積蓄ALL IN虛擬貨幣　遭詐一場空

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鄭姓婦人向警方表示稱受疫情影響，股市一片慘澹，遂透過網友介紹加入「Bit-C」投資虛擬貨幣平台，該平台以保證獲利150%為噱頭吸引大眾投資，婦人不疑有他，連續3天分批匯入新台幣156萬元，看到虛擬帳號獲利金額不斷翻倍，婦人見獵心喜放手一搏，在短短1個月內共匯出新台幣1千萬餘元。
期間在匯款過程中，還依詐騙集團指示以裝潢為由需購買高端家具，躲避行員提問，俟婦人欲提領虛擬帳戶144萬美金變現之際，該群組即公告需再繳交20%保證金始可領出帳戶獲利金，婦人無法再繳交高額保證金至警所尋求協助，經員警告知才知道自己遭詐一切攏是假的，氣得直跳腳。台中市第四警分局接獲此案立即報請檢察官指揮偵辦，分析鄭姓婦人匯款帳戶，追查金流去向，全面擴大調閱沿路監視器畫面，鎖定以許姓等4人詐欺集團，負責提領及上繳贓款之收水任務，於高雄市鳳山區拘提犯嫌4人到案，全案依詐欺罪、洗錢防制條例、組織犯罪條例移送臺灣臺中地檢署偵辦。
臺中市政府警察局呼籲民眾，詐騙手法千變萬化，詐騙集團就像變形蟲，常變換不同形式進行詐騙，遇到穩賺不賠的高報酬投資標的，務必提高警覺，如有任可疑問皆可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當而成為詐騙集團眼中的肥羊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。