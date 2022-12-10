韓第一夫人「拖鞋外交」挨轟！執政黨反駁曝實情

韓國總統尹錫悅的妻子金建希，因為高顏值而被喻為「最美第一夫人」，不過因為尹錫悅上任前後爭議不斷、民調下滑，金建希也成為部分韓國民眾討厭的對象，對她大肆抨擊。近日韓國總統辦公室公開數張照片，是她陪同丈夫尹錫悅，與越南國家主席阮春福會談，結果就因拖鞋、翹腳的形象，讓韓國網友和在野黨怒轟她「有夠失禮」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《韓聯社》、《朝鮮日報》等韓媒報導，尹錫悅和金建希6日與越南國家主席阮春福會談，隨後發布的照片顯示，金建希穿著粉紅色的拖鞋、露出膚色的足部，還翹著腳，讓一些不喜歡她的網友怒批，這不是第一夫人會晤國際貴賓時該有的扮相，在野黨「共同民主黨」的多名成員，也稱金建希的行為有失禮節。
不過，執政黨國民力量議員權性東就跳出來反駁，說3人會面的青瓦台常春齋，本來就需要換室內拖鞋才能入內，回顧去年10月前總統文在寅與共同民主黨總統候選人李在明在同一地點會面也是換室內拖鞋，何況當時不只是金建希，尹錫悅和阮春福也都穿著拖鞋，根本沒有違反外交禮節的疑慮，痛批反對黨及其支持者的偏激言論，已經等同是在「騷擾」金建希。
國民力量黨首席發言人梁琴喜則指出，金建希的坐姿並無不妥，很多國家領導人在公開場合也會這麼坐，但共同民主黨只攻擊金建希，不只展現出根深蒂固的厭女情節，也是別有用心的政治操弄。