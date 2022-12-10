高雄雙跨年滿24小時 陳其邁：跨年雙主場當然全都要來
2023高雄跨年系列活動《亞灣未來市演唱會》、《高流幸福式演唱會》陸續公布，順勢帶動亞灣區訂房率衝破九成。高雄跨年主視覺採鏡面設計，呼應「史無前例跨年跨兩次」、「跨滿24小時」，再加上Party必備的鏡球，代表「跨兩次嗨兩次」。創高雄跨年史紀錄，也順勢帶動亞灣區訂房旅衝破9成！市長陳其邁笑說，小孩子才做選擇，跨年雙主場你當然全都要！
記者郭凱杰／高雄報導
2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》重返夢時代，元旦《高流幸福式演唱會》接棒登場，雙主場規劃，讓粉絲不再選擇困難，不但跨年跨兩次，花火也能看兩次，一次擁有幸福感滿滿的全套跨年，希望大家揮別疫情陰霾，用正向陽光的心情迎接2023的幸福事。
主視覺構圖上下對稱、宛如顛倒世界，由「夢時代藍鯨館」及「高雄流行音樂中心－音浪塔」組成，分別代表12月31日在夢時代登場的《亞灣未來市演唱會》及1月1日在高流舉行的《高流幸福式演唱會》跨年雙主場。
主視覺在配色上，打破以往的單色設計，採用富有未來感的紫色、希望與明亮的黃色，以及象徵港都的藍色結合，做出漸層效果；同時，背景中除了有元旦登場的「大港幸福花火」及180秒「亞灣跨年花火」，還有一個巨型圓環，代表夢時代「進行式」及「未來式」雙面舞台間的通道，也引申亞洲新灣區數位5G創造循環的立體圖像，更利用雙場域城市的概念，建構立體的數位空間，呈現高雄智慧城市的藍圖與願景。