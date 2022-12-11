體會海港魅力！台灣港務公司舉辦悠活港都寫生比賽

台灣港務公司高雄港務分公司於10日上午，在高雄港旅運中心3樓平台，舉辦2022悠活港都寫生比賽，與會每位參賽學生用寫生的巧手，透過畫紙呈現其親身體會海港的魅力。
記者黃守作／高雄報導
高雄港務分公司總經理王錦榮表示，港務公司為慶祝築港114周年，乃舉辦此一悠活港都寫生比賽，分為6組參加組別，從幼兒園組至高中組，每組將評選出前3名及5名佳作，共有600人參與，創作以「畫筆下的高雄港」為主軸，以實地寫生創作，由參賽者發揮創意、盡情揮灑，評選方式將由高雄港務分公司聘請專業美術教師擔任評審，分組評定得獎名次，將於12月30日前公布於高雄港務分公司粉絲專頁。
王錦榮說，此次寫生比賽規劃在亞洲新灣區19至20號碼頭的高雄港旅運中心3樓平台舉辦，戶外空間景觀佳，可以遠眺高雄流行音樂中心、蓬萊碼頭商港區等，讓民眾體驗這座海濱的特殊建築，一覽港埠美景，並設有美食市集，大人小孩都洋溢著笑容，共度美好假日時光。
王錦榮指出，這次寫生比賽希望孩童能踏出戶外，近距離接觸海港，並藉由每一位參賽學生寫生的巧手，將高雄港的無敵海景躍然於畫紙之上，創造出高雄港市優良生活品質與地方共生、共榮、共享意象。
王錦榮並指出，寫生比賽除了增加接觸大自然的機會，家長們也一同參與，還可增進親子關係，享受天倫之樂，也呼應聯合國在2015年發表2030之永續發展目標(SDGs)中之目標4「確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習」及目標17「建立多元夥伴關係，協力促進永續願景」。