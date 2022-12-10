林莎28歲砸近3千萬買房 預告明年寫真「在海邊裸奔」
「無害女友」林莎除了擔任節目《食尚玩家 瘋狂總部》主持人之外，也參與實境節目 《來吧！營業中》，在美容沙龍店擔任美髮助理，而從2019年就開始發行寫真的她，也將推出《2023super Lisa林莎寫真月曆》，她今（10）日出席簽書記者會時，透露自己去年已在新北買下近3千萬的房子。
記者侯家瑜/台北報導
林莎16、17歲就開始工作，25歲出道當藝人，身為高雄人的她，夢想是在台北買一間房子，「為了讓我爸媽放心，他們上來也可以跟我一起住。」坦言自己對存錢很有一套，對於奢侈品也沒有太多欲望。而林莎在去年28歲時，就在新北某處買下一間3房、近3千萬的房子，「含車位，本身就有裝潢，權狀是40坪，現在房貸就是月繳10萬左右。」表示目前計畫每年出一本寫真，「會發到發現粉絲購買率下降，就會收山。」也預告明年寫真的尺度很大，「我有在海邊裸奔，有做防護措施啦！」
談到跨年行程，林莎人會在菲律賓，強調是要工作而非跨年，表示為了拍攝，飛到關島、泰國、沖繩和菲律賓等地，而愛旅遊的她，也透露24歲時，曾獨自到東京旅遊一個月，「當時我展場的工作比較彈性，所以就想去體驗東京生活、住遍各個旅館。」不過隻身一人難免危險，林莎分享當時還被跟蹤，「一群3、4個喝醉的上班族，邊打鬧邊跟蹤我，大概跟了一條巷子。」好在該群人沒有真的下手，讓她5分鐘左右就脫離險境。