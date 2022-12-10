張蘭確診「臉色蒼白」還開直播撈錢！網傻眼：不愧是戰蘭
大S、汪小菲離婚後因生活費支付問題鬧得沸沸揚揚，汪小菲母親張蘭隨後也加入戰局，幾乎每日都在直播中邊罵大S邊帶貨，上個月銷售額甚至高達人民幣2.5億元（約新台幣11億元）。不過，張蘭今（10）日直播時面容憔悴，透露自己確診「芭比Q了」，不過就算確診，她仍緊抓「流量密碼」不放，繼續直播帶貨撈錢。
娛樂中心／綜合報導
張蘭在抖音直播中表示，因為身旁小助理確診，工作室其他員工也幾乎都中了，她是最後一個確診的，「你看，蘭姐就芭比Q了。」邊笑邊擤鼻涕，「今天早上芭比Q了，芭比Q了也就這樣了，蘭姐芭比Q了。」完全不像一名確診者，依然堅持開直播，稱自己沒什麼事，只要多喝水就行了。
不過，相比先前的狀態，她確診後的精神確實較差，臉色慘白，靠著浮誇濃妝掩蓋憔悴臉龐。此外，她也透露自己的症狀，「早上起來有點肌肉酸痛」，除此之外沒有其他任何症狀，還鼓勵網友們別慌別怕，「陽了也要心態樂觀，多喝水、多排尿」。
值得注意的是，張蘭確診還直播就算了，工作室的其他人員全都共處一室，卻連基本的口罩防護措施都沒有，也讓網友相當擔心，「口罩至少戴一下」、「防疫措施還是要吧」；也有人直呼，「不愧是戰蘭，心態絕了」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。