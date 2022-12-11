美女主播李文儀為傷友撐傘　曝媒體工作「重要使命」

為脊損傷友發聲「挺勇敢」，三立新聞《消失的國界》主持人李文儀，今天（10）日以愛心大使的身分，參與加脊隨損傷基金會所舉辦「一公里的希望、公益齊走活動」，在細雨微冷的天候中走完全程，「捐」出一公里，為鼓勵傷友重返社會累積里程數。李文儀希望社會各界可以發揮善的力量，將愛護脊損傷友的理念推廣到全台灣，期盼傷友們為重返自己的就業之路，可以更加勇敢。
記者侯家瑜/綜合報導
脊隨損傷基金會2022挺勇敢WeGoTogether的活動，雖然遇上下雨的天氣，現場仍有近200位傷友、傷友家屬和愛心民眾，一起現身參加，隊伍繞行台北市政府一圈，主辦單位鼓勵傷友走出戶外，也讓傷友用輪椅檢視路況，李文儀有感而發表示：「雨天更體會到傷友的辛苦，雙手要轉動輪椅，只能穿悶熱的雨衣，大雨還可能影響前進的視線，無障礙的公共設施真的很重要」。
全明星運動會的2位隊長林家佑和壯壯，以及知名Youtuber椅人LEO也以活動大使身分，一起到場為傷友加油，挺傷友重返就業市場。李文儀在臉書透露，這個星期是她的公益週，李文儀的第一個手繪公仔，也正在「讓愛閃耀」的公益活動中競標義賣，李文儀說：「媒體工作最重要的使命，就是給觀眾向上的希望和力量，很開心用這樣麼特別的方式，準備迎接新的一年。」