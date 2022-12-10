EPEX夜遊陽明山「1天灌2杯珍奶」 大讚道地半糖最好喝
韓團EPEX出道1年7個月終於訪台，他們明將在台北三創Clapper Studio挑戰1日2場演出，今（10日）7位成員WISH、JEFF、AYDEN、KEUM、A-MIN、YEWANG、BAEKSEUNG接受台灣媒體訪問，聊到珍珠奶茶，WISH透露他在韓國都喝7分糖，在台都選半糖，大讚道地的正統珍奶最好喝。
記者陳雅蘭/台北報導
EPEX首次訪台直呼緊張，BAEKSEUNG透露曾來台旅遊，他說：「那時候來有吃過牛肉麵，這次來台又可以再吃到，我有跟成員說牛肉麵很好吃，昨天也有吃到，比我之前吃的更美味，很開心。」A-MIN提起喝到珍珠奶茶，這兩天都1日喝兩杯，「喝到正統道地的，很好喝！」問及成員糖度冰塊為何，他們笑說：「在韓國都是喝75％，但昨天是半糖。」
WISH表示來台前有做功課，原本打算要去淡水老街，最終因下雨取消，但大家昨晚有去陽明山看夜景，「聽說在台灣看夜景都會許願！」問及許了什麼願望，MU就說：「希望能在音樂節目上拿到第一名！然後EPEX可以更進步。」成員順道提及新年新希望，YEWANG表示：「希望可以跟現在一樣，去到世界各地與粉絲面對面、拜訪大家！」KEUM則說：「聽說願望說出來就不會實現，但為了記者們，我的最大願望就是成員能夠身體健康！」
他們明晚將表演周興哲的《以後別做朋友》，WISH現場更小秀一段，他說：「我是在來台灣的三天前開始做準備，很努力試著去背，但中文真的很難，我還在努力中。」EPEX除了粉絲見面會，月底會再二度訪台擔任台南跨年表演嘉賓，WISH透露當時接到演出邀約時，曾自我懷疑說：「疑？是我們嗎？」他非常感激台南給予EPEX表演機會，更笑說：「聽說台南的珍珠奶茶比較甜，有機會我一定會喝看看！」