雙12隨你買！旅遊電商推客製化好佛　3種優惠花式玩日本

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主推最受國人歡迎的日本冬季限定團體旅遊行程，如「藏王樹冰東京5日」37,900元起，可搭乘藏王山空中纜車欣賞360度絕美樹冰奇景；而「星野OMO7北海道5日」34,800元起，旅遊可浪漫夜遊小樽運河遊覽船、參觀日本人氣第一旭山動物園。
除了日本之外，韓國、泰國及土耳其亦為「1個人的1212」方案中主打行程。「釜邱雙城4日」，可暢遊樂天世界及金海加耶主題公園、體驗Blue Line Park海岸列車與洛東江鐵路自行車；「享玩泰國曼芭5+1日」，體驗古式按摩、水上活動及一生必看泰國人妖秀，全程入住五星飯店並享受私人度假沙灘；「土耳其熱氣球11日」，可到滑雪勝地布爾薩玩雪盆、入住洞穴飯店並體驗土耳其之夜，以上行程不限報名人數皆可享每人現折1,212元優惠。
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瞄準解封後人氣飆升的越南峴港及泰國，易飛網特別祭出亮點行程「易起打球趣4日」，邀請國人至會安海岸高爾夫球場及巴拿山高爾夫球場，一邊享受山海美景一邊體驗擊球樂趣，每人26,800元起；而「峴港機加酒4日」自由行每人也僅9,999元起，「曼谷機加酒5日」自由行每人為13,900元起。
易飛網表示，東南亞商品也皆可享第2人優惠1,212元。此外，日本沖繩、東京及大阪自由行商品同樣也適用「兩個人的1212」方案，第二人報名現折1,212元，等於最低價僅8,000元有找；而國內旅遊華信假期澎湖自由行3,799元起，第二人折扣後也僅需約2,600元。
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相當推薦4人成行前往歐洲行程「荷德捷奧雙遊船銀色世界9日」，旅人可到維也納感受音樂之都的藝術魅力、走訪捷克充滿中古世紀風情小鎮庫倫洛夫，其中入住兩晚布拉格五星旅館，每人原價69,900元，四人同行優惠再現折12,120元。
加12元多1件
不只上述國外行程，易飛網也同時推出「只要1212元」及「加12元多1件」專區，例如針對國境開放後仍人氣不減的國內離島旅遊，澎湖機票只要1,212元，北中南皆可出發，限量50組售完為止。日本沖繩自由行指定商品也包含在活動範圍內，旅人加12元即可獲贈一張美麗海水族館入館門票。
另外，國內住房也有飯店推出可以「客製化」的雙12優惠，瑞穗天合國際觀光酒店日前也宣布參戰雙12戰場，從6日起推出連續6天的優惠活動，凡在12月12日18:00前預訂住房，最低享51000元買3送1優惠價，無論你是要4間客房（雙人房）揪起來，還是要一口氣入住5天4夜，各種花式住房隨你高興，為有計畫年末或明年花蓮之旅的遊客提供一些住房靈感。
台北喜來登大飯店則也推出住房優惠專案，12/1到12/12期間，春節尖峰檔期（1/2～1/31）房價現打95折，加碼再送12歲以下免費自助早餐或紅酒好禮二選一，心動的朋友趕緊設好鬧鐘準備開搶！