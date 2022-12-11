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雙12隨你買！旅遊電商推客製化好佛　3種優惠花式玩日本

▲旅遊電商易飛網今年雙12祭出客製化優惠「1212 LAST購」，推出日本和東南亞自由行第二人折扣1,212元優惠等4大客製化專案。（圖／易飛網提供）
▲旅遊電商易飛網今年雙12祭出客製化優惠「1212 LAST購」，推出日本和東南亞自由行第二人折扣1,212元優惠等4大客製化專案。（圖／易飛網提供）

記者汪睿琦/綜合報導

年底正是民眾出國玩的旺季，恰好雙12購物節有電商可以讓你搶便宜，準備出國玩！旅遊電商易飛網今年雙12祭出客製化優惠「1212 LAST購」，無論你是1個人、2個人，還是一群人都可以找到最適合出遊的方案，像是日本和東南亞自由行第2人折扣1,212元、4人同遊歐洲9日更享12,120元超殺折扣。另外還有國內離島機票1,212元、沖繩加12元即送水族館門票等強檔優惠，超佛心的方案僅此這檔，活動從12/12開跑一直到12/16，想便宜搭飛機的民眾可要手腳快了！

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易飛網這次參戰雙12帶著佛心客製化優惠幫旅客圓夢，祭出4大方案針對單人、2人、4人提供專案優惠：

1個人的1212

主推最受國人歡迎的日本冬季限定團體旅遊行程，如「藏王樹冰東京5日」37,900元起，可搭乘藏王山空中纜車欣賞360度絕美樹冰奇景；而「星野OMO7北海道5日」34,800元起，旅遊可浪漫夜遊小樽運河遊覽船、參觀日本人氣第一旭山動物園。

除了日本之外，韓國、泰國及土耳其亦為「1個人的1212」方案中主打行程。「釜邱雙城4日」，可暢遊樂天世界及金海加耶主題公園、體驗Blue Line Park海岸列車與洛東江鐵路自行車；「享玩泰國曼芭5+1日」，體驗古式按摩、水上活動及一生必看泰國人妖秀，全程入住五星飯店並享受私人度假沙灘；「土耳其熱氣球11日」，可到滑雪勝地布爾薩玩雪盆、入住洞穴飯店並體驗土耳其之夜，以上行程不限報名人數皆可享每人現折1,212元優惠。

2個人的1212

瞄準解封後人氣飆升的越南峴港及泰國，易飛網特別祭出亮點行程「易起打球趣4日」，邀請國人至會安海岸高爾夫球場及巴拿山高爾夫球場，一邊享受山海美景一邊體驗擊球樂趣，每人26,800元起；而「峴港機加酒4日」自由行每人也僅9,999元起，「曼谷機加酒5日」自由行每人為13,900元起。

易飛網表示，東南亞商品也皆可享第2人優惠1,212元。此外，日本沖繩、東京及大阪自由行商品同樣也適用「兩個人的1212」方案，第二人報名現折1,212元，等於最低價僅8,000元有找；而國內旅遊華信假期澎湖自由行3,799元起，第二人折扣後也僅需約2,600元。

▲「享玩泰國曼芭5+1日」，體驗古式按摩、水上活動及一生必看泰國人妖秀，並還可全程入住五星飯店並享受私人度假沙灘。（圖／易飛網提供）
▲「享玩泰國曼芭5+1日」，體驗古式按摩、水上活動及一生必看泰國人妖秀，並還可全程入住五星飯店並享受私人度假沙灘。（圖／易飛網提供）
▲譽為東方夏威夷的峴港也是不能錯過的渡假勝地，「峴港機加酒4日」自由行每人也僅9,999元起，第二人還可折抵1212元。（資料圖／雄獅旅遊提供）
▲譽為東方夏威夷的峴港也是不能錯過的渡假勝地，「峴港機加酒4日」自由行每人也僅9,999元起，第二人還可折抵1212元。（資料圖／雄獅旅遊提供）
4個人的1212

相當推薦4人成行前往歐洲行程「荷德捷奧雙遊船銀色世界9日」，旅人可到維也納感受音樂之都的藝術魅力、走訪捷克充滿中古世紀風情小鎮庫倫洛夫，其中入住兩晚布拉格五星旅館，每人原價69,900元，四人同行優惠再現折12,120元。

加12元多1件

不只上述國外行程，易飛網也同時推出「只要1212元」及「加12元多1件」專區，例如針對國境開放後仍人氣不減的國內離島旅遊，澎湖機票只要1,212元，北中南皆可出發，限量50組售完為止。日本沖繩自由行指定商品也包含在活動範圍內，旅人加12元即可獲贈一張美麗海水族館入館門票。

▲「荷德捷奧雙遊船銀色世界9日」可到訪維也納、捷克等充滿中古世紀風情風景區，其中入住兩晚布拉格五星旅館，四人同行優惠再現折12,120元。
▲「荷德捷奧雙遊船銀色世界9日」可到訪維也納、捷克等充滿中古世紀風情風景區，其中入住兩晚布拉格五星旅館，四人同行優惠再現折12,120元。
另外，國內住房也有飯店推出可以「客製化」的雙12優惠，瑞穗天合國際觀光酒店日前也宣布參戰雙12戰場，從6日起推出連續6天的優惠活動，凡在12月12日18:00前預訂住房，最低享51000元買3送1優惠價，無論你是要4間客房（雙人房）揪起來，還是要一口氣入住5天4夜，各種花式住房隨你高興，為有計畫年末或明年花蓮之旅的遊客提供一些住房靈感。

台北喜來登大飯店則也推出住房優惠專案，12/1到12/12期間，春節尖峰檔期（1/2～1/31）房價現打95折，加碼再送12歲以下免費自助早餐或紅酒好禮二選一，心動的朋友趕緊設好鬧鐘準備開搶！

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