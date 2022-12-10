環保杯正確清潔延長壽命！專家簡單1步驟：保溫效果加倍
北市飲料店從12月開始全面禁塑，飲料杯僅能使用「紙類」或「植物纖維」為主的環保材質，業者為了也紛紛推出攜帶環保杯折價優惠，讓環保杯銷量直線上升，而正確的清潔、使用小知識可以讓環保杯延長使用期限，真正落實環保目標，30年環保杯品牌WOKY業者提醒，清洗要使用中性洗劑，建議不要使用科技海綿清潔，避免環保杯有劇烈溫度變化，若是想要延長保溫效果，可先使用溫熱水熱杯。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據環保杯品牌WOKY業者萱萱提醒，環保杯想要好清潔，可挑選有特殊塗層處理的材質，像是以「渾圓杯」為例，在杯子加上鈦陶瓷內噴塗層，比起一般不鏽鋼更不易沾染飲品、吸附異味。正確清潔環保杯的秘訣為，使用中性清潔劑，搭配一般海綿刷過即可，接著自然烘乾為佳，不可用洗碗機、烘碗機，易造成杯子損傷，也不建議使用科技海綿、粗糙菜瓜布。若是拿來裝容易殘留氣味的飲品，可用小蘇打水浸泡一晚清除。
除了正確清潔外，使用具有保溫效果的環保杯要注意，盡量避免劇烈的溫度變化，例如飲料沒有喝完可以放入冰箱內，但從冰箱拿出來後，不可用立刻用滾燙的熱水清洗。若是希望延長環保保溫杯的保溫效果，可以在倒入熱飲前，先用溫熱水進行溫杯，根據《NOWnews》記者實際測試，先進行溫杯動作，可延長保溫效果約2-3小時，但仍依造環保杯材質以及熱水溫度而有所差異。