孟子後代孫女衝上台！辣曬美胸 洪榮宏呆認「被她吸引」
洪榮宏於今（10）日在台北小巨蛋舉辦「2022阿宏的心聲」演唱會，演唱會除了太太張瀞云外，還有「孟子第73代孫女」孟慶而、談詩玲擔任嘉賓，孟慶而超有誠意的穿上性感服裝登台，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。
記者吳雨婕/台北報導
洪榮宏以《阿宏的心聲》、《一支小雨傘》為演唱會揭開序幕，之後還演唱了歌曲《相思雨》、《雨那ㄟ落不停》，歌曲《愛的小路》唱畢，洪榮宏向全場粉絲打招呼，他提到：「謝謝，大家很久沒見面了喔，經過3年的時間，這3、4年的疫情打亂了生活，不知道未來會變如何，今天很多人看我，我很感動，我要說個謝謝。」
洪榮宏也在台上分享，前一陣子與嫩妻「小鄧麗君」張瀞云分開長達7、8個月，但他強調「現在我們感情很好，大家不用煩惱」，之後夫妻倆一起演唱歌曲《雲中花》、《夜半的探戈》，張瀞云提到，夫妻有共同的興趣很重要，「我們都會玩『小雞雞』，都沒時間吵架了，這個養雞真的滿好玩的！」
之後迎來嘉賓孟慶而與談詩玲，孟慶而穿上深V白色禮服，露出豐滿美胸，在高空與洪榮宏合唱歌曲《憂愁的牡丹》，緊接著下一首歌曲時，又換成了緊身的亮片禮服，辣曬長腿，非常有誠意，洪榮宏提到兩人相識的契機，剛好兩人是同一個教會的，「我都會被她吸引，歌聲真好聽，身材也不錯欸。」