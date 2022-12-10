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孟子後代孫女衝上台！辣曬美胸　洪榮宏呆認「被她吸引」

▲孟慶而（右）火辣登場，擔任洪榮宏演唱會嘉賓。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.10）
▲孟慶而（右）火辣登場，擔任洪榮宏演唱會嘉賓。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.10）

記者吳雨婕/台北報導

洪榮宏於今（10）日在台北小巨蛋舉辦「2022阿宏的心聲」演唱會，演唱會除了太太張瀞云外，還有「孟子第73代孫女」孟慶而、談詩玲擔任嘉賓，孟慶而超有誠意的穿上性感服裝登台，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。

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洪榮宏以《阿宏的心聲》、《一支小雨傘》為演唱會揭開序幕，之後還演唱了歌曲《相思雨》、《雨那ㄟ落不停》，歌曲《愛的小路》唱畢，洪榮宏向全場粉絲打招呼，他提到：「謝謝，大家很久沒見面了喔，經過3年的時間，這3、4年的疫情打亂了生活，不知道未來會變如何，今天很多人看我，我很感動，我要說個謝謝。」

▲洪榮宏演唱會上透露和老婆張瀞雲平常培養感情的方式是養小雞雞。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.10）
▲▼張瀞云（上圖右）擔任洪榮宏（上圖左、下圖右）演唱會嘉賓之一。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.10）
▲洪榮宏小巨蛋演唱會，演唱經典歌曲「一隻小雨傘」。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.10）
 
洪榮宏也在台上分享，前一陣子與嫩妻「小鄧麗君」張瀞云分開長達7、8個月，但他強調「現在我們感情很好，大家不用煩惱」，之後夫妻倆一起演唱歌曲《雲中花》、《夜半的探戈》，張瀞云提到，夫妻有共同的興趣很重要，「我們都會玩『小雞雞』，都沒時間吵架了，這個養雞真的滿好玩的！」

之後迎來嘉賓孟慶而與談詩玲，孟慶而穿上深V白色禮服，露出豐滿美胸，在高空與洪榮宏合唱歌曲《憂愁的牡丹》，緊接著下一首歌曲時，又換成了緊身的亮片禮服，辣曬長腿，非常有誠意，洪榮宏提到兩人相識的契機，剛好兩人是同一個教會的，「我都會被她吸引，歌聲真好聽，身材也不錯欸。」

▲洪榮宏邀請孟慶而擔任演唱會嘉賓。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.10）
▲▼孟慶而（上圖、下圖右）擔任洪榮宏演唱會嘉賓。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.10）
▲洪榮宏邀請孟慶而擔任演唱會嘉賓，孟慶而打扮火辣。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.10）
 

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