韋禮安與老婆「聖誕儀式感」超浪漫 穿醜毛衣外出用餐
2022新北歡樂耶誕城今（10）日、明（11）日在新北市市民廣場開唱，表演嘉賓包括動力火車、韋禮安、八三夭、小樂吳思賢、告五人、陳勢安、閻奕格和Bill畢書盡等，其中韋禮安受訪時，談及與老婆獨有的聖誕儀式感，就是會一起穿醜毛衣外出慶祝用餐，還會到處走訪各地聖誕樹做評論，增進夫妻感情。
記者侯家瑜/台北報導
率先開場的樂團「八三夭」幾乎每年都會收到新北市邀請，擔任耶誕城表演嘉賓，不過看到歌迷幾天前就先搭帳篷卡位，主唱阿璞心疼地說：「不建議歌迷先來搭帳篷，看演出可以，排隊進來最好，每次下雨天演出都是大考驗，樂團跑來跑去，很滑，我也有在台上滑到過，演出下雨真的危險。」至於解封想去的國家，鼓手阿電和貝斯手霸天透露計畫要去北海道滑雪，而今年進入倒數，團員們坦言有除了在小巨蛋開唱之外，也有到新加坡等地，「明年的目標，就是到更多國家巡演。」
即將推出新專輯的閻奕格，一出場便帶來超高難度的歌曲〈愛上現在的我〉，甜美嗓音搭配流暢的真假音轉換，讓粉絲們聽得陶醉不已。閻奕格坦言自己相當注重儀式感，所以很期待每年的聖誕節，還向鏡頭喊話圈外男友，希望可以過個浪漫的聖誕節，也許願能和對方一起旅行，知悉彼此的私下面。另外，談及印象最深刻的聖誕節，閻奕格憶起學生時期，曾經被當時的男友冷暴力一陣子後，無預警在聖誕節當天以簡訊方式分手，笑說往後的聖誕節都沒有比當年慘。
其中因戲《機智校園生活》脫穎而出的4位鮮肉男孩黃柏峰、鄭豐毅、鍾岳軒和陳彥廷，組成團體「機智男孩IT BOYZ」，今天發布最新單曲之外，也第一次站上大舞台，月底還會到台東與粉絲們一起跨年，至於是否擔心會和剛爆紅的「原子少年」比較，鄭豐毅謙虛地說：「我本身就是粉絲，他們大家都很努力。」鍾岳軒也說：「他們底子很強，我們是半路殺出家，短時間當然無法跟他們匹敵。」