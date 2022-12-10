苦苓再轟吳淡如耍心機對付自己　「真是細思極恐」

作家苦苓在臉書指某位暢銷女作家經常找代筆，酸對方難怪有時間去賺那麼多錢，吳淡如今（10日）公開苦苓痛罵她的對話截圖，指苦苓影射的就是自己，除了否認代筆寫書，也說明被恩師兼老友針對的原因，苦苓發第三篇文嗆吳淡如暗中對付自己：「真是細思極恐！」
娛樂中心／綜合報導
吳淡如強調，自己對苦苓的提攜始終懷抱感恩之情，所以日後能給予回報時便盡力給予，「雖然我有點生氣，而且明知道被影射，跳出來肯定有人說我對號入座，但是這就是我的個性，我的確不擅長忍耐。按照經濟學的賽局理論，一味地忍耐，也只會讓別人越來越軟土深掘，所以乾脆把話說明白」。
雖然有點不高興，吳淡如依然對苦苓釋出善意，「澄清到此為止，我可以體會生病的時候，心情一定不好，如果有需要幫忙，我仍然願意協助，因為我相信始終要善良」。
不過苦苓完全不領情，指吳淡如沒做壞事就不用怕人影射，有做就趕快跟大眾道歉，刻意轉移焦點不能改變什麼，後來又說自己暗示代筆的是一位網紅作家，最新發文再嗆吳淡如：「什麼叫做比敵人還可怕的朋友？就是發了對你不利的貼文，表面上說立刻刪除，卻暗中截圖保存、日後再用來對付你，還把你沒說的話硬塞進你嘴裡...真是細思極恐」！（編輯：楊穎軒）