睽違7年再合體！陳勢安「撇當年心結」 真情喊話畢書盡
來自馬來西亞的歌手陳勢安嗓音獨特，數年前與Bii（畢書盡）、李玉璽和陳彥允同為李亞明旗下藝人，被封為「老鷹四少」，陳勢安、畢書盡當時合唱的歌曲〈勢在必行〉，還曾連續蟬聯KTV點播排行榜冠軍多週，後來卻一度傳出2人因爭寵而鬧不合。而睽違7年後，陳勢安、畢書盡今（10）日在新北耶誕城演唱會合體，讓粉絲們又驚又喜。
記者侯家瑜/台北報導
陳勢安、畢書盡稍早演唱完〈勢在必行〉後，在台上大方相擁，睽違已久的合體畫面，感動不少粉絲，被問到當年不合傳言時，陳勢安語帶輕鬆，澄清只是小誤會，畢書盡也強調2人之間並沒有不愉快。而今年難得再與熟悉的人們合作，陳勢安坦言心結都瞬間解開，「是活動邀請我們的，沒有想太多，私下還是有透過社群平台，相互關心彼此的生活，但沒有特別私約見面。」坦言最後的擁抱並沒有事先RE過，「唱完後就有受到合體帶來的能量，是真情流露的。」
畢書盡希望藉此次機會，未來能再與陳勢安合作，不過目前還沒有計畫。至於感情是否變好？畢書盡憶起過去合作的時光，「以前我們不管到哪個場地，都已經有很足夠的默契，這次也很快就回到先前的狀態。」陳勢安則認為雙方都更加成熟，但畢書盡仍擔心自己的聲線、唱法改變後會影響到對方，而陳勢安則直接告白：「不會！有你的聲音我就覺得很感動。」