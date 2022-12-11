MLB／大咖球員逐步開獎！官網點評休賽季5大贏家

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聖地牙哥教士隊是第一支出現在這份榜單的隊伍，休賽季他們簽下了頂級游擊手Xander Bogaerts之後，明年將能排出Bogaerts加上Manny Machado、Juan Soto以及禁賽期滿將回歸並移防外野的Fernando Tatis Jr.進入先發打序，讓許多球隊望塵莫及。
簽下強打捕手Willson Contreras的聖路易紅雀也進入榜單，在Yadier Molina退休後，是紅雀本世紀第一次在捕手的位置上缺了一個大洞，但他們搶下了Contreras不只完美填補本壘後方的空缺，打線還多了一支大棒子，隨後球團可能還會再補強幾位先發投手，但對他們來說並不是太大的問題。
補強不少但十分低調的芝加哥小熊隊，也被作者放進榜單，小熊隊在近期接連補進了前國聯MVP-Cody Bellinger，以及先發投手Jameson Taillon，並且只跟Bellinger簽下一年短約，對他們並不會有太大負擔，若Bellinger能打回MVP水準，那小熊隊可能有機會競逐新賽季的國聯外卡席次。
克里夫蘭守護者雖然休賽季只簽下了一壘手Josh Bell，但是卻成功補強了球隊最缺的長打火力，也讓他們成為榜單一份子，曾經單季轟出37轟加上37支二壘安打的Bell，打擊又是左右開弓，有機會在新賽季繼續帶領守護者稱霸美聯中區。
最後一隊則是休賽季動作頻頻的費城費城人，能用一張長達11年的大合約，平均「僅」2700萬美元左右(約台幣8.3億)的薪資就簽下頂級游擊手Trea Turner，他能馬上在場上用各種方式幫助球隊變得更好，與前隊友Bryce Harper再續前緣，也讓費城人打線的威脅性更上一層樓，他們還帶回了表現穩定的先發投手Taijuan Walker，因為Walker並沒有收到前東家紐約大都會的合格報價，也使得費城人不用丟失選秀權，今年以大驚奇之姿打進世界大賽的費城人，又獲得幾位得力助手，可能於新賽季有更大一番作為。