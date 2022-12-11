世足／英格蘭戰術成功但輸在細節　法國四強戰需要姆巴佩

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客觀來說，英格蘭這一場戰術執行十分出色，不過給法國左路防線的Upamecano和Theo Hernandez製造威脅，也讓對手不得不用比較兇狠的方式來犯規，產生了12碼罰球的機會，衛冕軍直到最後也未能解決這樣的問題。如果Kane的罰球，以及球隊在定位球的處理以及運氣上更好一些，比賽的結果可能就完全不同。
不過比賽最終的結果還是決定在細節之上，吉魯在74分鐘開始的插上，英格蘭後衛始終沒有很好的跟上，讓他一而再的攻門，最終打進致勝球；而Kane在壓力之下沒能罰進關鍵球，結果就這樣底定了。
就如英格蘭名宿Michael Owen所說，今天三獅軍團可能在戰術上的發揮更出色，但比賽最終的結果是由法國勝出，這就是足球。但是這一群年輕球員在大賽舞台上發揮出色，未來他們有機會贏得屬於自己的時刻。
下一場法國將對上本屆世足僅丟掉一球——而且是自己的烏龍球——的非洲勁旅摩洛哥，後者是史上第一支闖進四強的非洲球隊，團隊化學效應和士氣正處於巔峰，不可小覷。
面對的葡萄牙和西班牙都未能打穿的摩洛哥堅強後防，法國隊絕對需要速度、力量和技巧兼具的姆巴佩撕裂對手防線，才能避免比賽進入到一翻兩瞪眼的PK大戰決勝負。