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世足／英格蘭戰術成功但輸在細節　法國四強戰需要姆巴佩

▲法國當家前鋒姆巴佩(Kylian Mbappe)。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國當家前鋒姆巴佩(Kylian Mbappe)。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

英格蘭以1:2不敵衛冕軍法國，「三獅軍團」隊史第7次的止步於世界盃八強，未能帶足球回家。法國持續在瑋勉之路上挺進，球隊當家前鋒姆巴佩(Kylian Mbappe)速度上的威脅依舊很恐怖，但這場的表現比較沉默一些，下一場對上摩洛哥，球隊需要他挺身而出。

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這場比賽姆巴佩被英格蘭後衛K.Walker給限制住，但法國仍藉由出色的整體實力取得近球，Antoine Griezmann扮演供輸角色，先助攻給Aurelien Tchouameni遠射首開紀錄，之後再傳中給吉魯(Olivier Giroud)頭球破門，表現十分精彩，也證明了只限制一個人，無法戰勝這支強大的法國隊。

客觀來說，英格蘭這一場戰術執行十分出色，不過給法國左路防線的Upamecano和Theo Hernandez製造威脅，也讓對手不得不用比較兇狠的方式來犯規，產生了12碼罰球的機會，衛冕軍直到最後也未能解決這樣的問題。如果Kane的罰球，以及球隊在定位球的處理以及運氣上更好一些，比賽的結果可能就完全不同。

不過比賽最終的結果還是決定在細節之上，吉魯在74分鐘開始的插上，英格蘭後衛始終沒有很好的跟上，讓他一而再的攻門，最終打進致勝球；而Kane在壓力之下沒能罰進關鍵球，結果就這樣底定了。

就如英格蘭名宿Michael Owen所說，今天三獅軍團可能在戰術上的發揮更出色，但比賽最終的結果是由法國勝出，這就是足球。但是這一群年輕球員在大賽舞台上發揮出色，未來他們有機會贏得屬於自己的時刻。

下一場法國將對上本屆世足僅丟掉一球——而且是自己的烏龍球——的非洲勁旅摩洛哥，後者是史上第一支闖進四強的非洲球隊，團隊化學效應和士氣正處於巔峰，不可小覷。

面對的葡萄牙和西班牙都未能打穿的摩洛哥堅強後防，法國隊絕對需要速度、力量和技巧兼具的姆巴佩撕裂對手防線，才能避免比賽進入到一翻兩瞪眼的PK大戰決勝負。

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