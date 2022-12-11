清晨低溫13.8度！北部濕涼一整週 這天再一波冷空氣南下
根據中央氣象局溫度測報，今（11）日最低溫出現在04:50南投縣中寮測站的13.8度，氣象局表示，今日東北季風的強度會更強一些，各地溫度將比昨天再低一點，北台灣高溫約在17到19度，中部及花蓮23到25度，南部及台東則有25至28度，另北部及東北部仍容易下雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢持續，有局部大雨發生的機率；花蓮及台東的降雨則較為局部、短暫，中南部為多雲到晴。
編輯中心／綜合報導
氣象局提醒，因連日降雨山區請慎防坍方及落石，並發布全台4縣市大雨特報，今日基隆北海岸、宜蘭、新北地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石；而受東北季風明顯增強影響，台南以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東半部沿海空曠地區及桃園至雲林地區亦有較強陣風，鄰近海域易有較大風浪，海邊作業或活動請注意安全。
針對未來一週天氣，氣象局指出，將持續在東北季風環境下，冷空氣一波波南下，天氣愈來愈涼、冷；下週一、下週二(12日、13日)北部及東北部持續容易下雨，整天濕涼，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，花蓮及台東的降雨則較為局部、短暫，中南部為多雲到晴；下週三(14日)至下週四(15日)清晨東北季風的強度更強，影響範圍也更廣，除了北台灣持續涼、冷以外，其他地方溫度也會下降，特別是中部局部地方的高溫也只有20度。
直到下週四白天到下週五(16日)，東北季風會稍微減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地方早晚也涼；不過預估下週六(17日)又有一波冷空氣南下，強度有機會比過去再更強，東北季風會再增強，中部以北及東北部天氣轉涼，其他地方早晚也涼，基隆北海岸有雨，東北部地區及大臺北山區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：林莞茜）