愛莉莎莎超會賺！行銷課海撈2千萬 網驚呼：流量密碼
年僅30歲的YouTuber「愛莉莎莎」，最近賣掉萬華小套房，搬到台北市破千萬的新家，賺錢能力引發關注，她將自己成為自媒體的商業經驗轉化為教學課程，分享小資女的吸金心得，吸引粉絲訂購，目前募資金額超標，已經賣出近1,994萬元台幣，有網友驚呼她真的是流量密碼，「真的超會賺」。
記者江芷稜/綜合報導
愛莉莎莎經營YouTube頻道許久，訂閱人數超過百萬，也引起不少爭議，包括「萬華毒窟」、「肝膽排石法」都讓她成為話題人物。不過曾在英國斯特拉斯克萊德大學就讀行銷碩士的她，開設自媒體行銷學，完全合情合理，果然一開賣就吸引粉絲搶購，目前有5000多人購買，賣出近1,994萬元台幣。
有網友在Dcard論壇以「她真的很會賺錢」為標題發文，指出愛莉莎莎平時的影片題材很吸引人，且口條清晰、影片架構完整，堪稱是「一手掌握流量的女人」，課程吸引觀眾支持，「光一天就直接賺飽賺滿，真的是令我佩服的人耶！！最強沒有之一」，其他網友也附和，表示眾多YouTuber裡面最佩服她的行銷，「真的超會賺，被罵一下有什麼關係」。
網友分析，若以抽成比例15%計算，愛莉莎莎目前等於賺進2、300萬元，還有人分析，她企劃、拍攝、剪片全都自己來，抽成比例可能高達50%，難怪可以快速入手台北市的新房，真的好厲害好會賺錢。