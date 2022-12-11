挺過疫情！國防部寒假戰鬥營今開放報名

隨著近期疫情趨緩，停辦２年的國防部寒假站戰鬥營將重啟。國防部表示，為使青年學子瞭解國防事務，明年寒假戰鬥營將於民國112年2月7、8日兩天，在北、中、南、東各地，推出各式營隊，引導青年朋友體驗國防、 扎根國防自主實力，今（11）日中午12點開放報名。
記者呂炯昌／台北報導
國防部表示，民國112年寒假戰鬥營於12月1日（星期四）中午12時起，開放申請、確認個人帳號，12月11日（星期日）中午12時開始報名，至12月16日（星期五）下午5時截止，相關報名流程公布於「國防部政治作戰局-政戰資訊服務網」與「全民國防教育全球資訊網」，有任何疑問可致電洽詢，國防部會竭誠說明與服務。
國防部指出，為完善防疫作為，確保參與學生的健康，每一個營隊僅開放40個名額、13個營隊，共招收520個名額；此次以「國防體驗，挑戰極限」為教育主題，搭配近年來廣受歡迎的阿帕契、黑鷹、特戰戰技及兩棲勇士戰鬥營等熱門營隊，也有新興兵力的國造艦艇塔江軍艦、新式的勇鷹高教機、雲豹甲車等多項先進的武器裝備。
國防部指出，因應國際情勢發展，國人關心國防議題，特別開辦「軍事媒體體驗營」，藉以了解國軍新聞專業能量，認識國防的「無形戰力」，讓青年學子透過近距離接觸國防，也讓國人對國家安全更具信心。