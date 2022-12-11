摩洛哥爆冷闖四強！球迷舉火炬慶賀　巴黎馬德里街頭同歡

我是廣告 請繼續往下閱讀
摩洛哥晉級世界盃四強後，大批民眾在摩洛哥最大城市卡薩布蘭卡、首都拉巴特（Rabat）慶祝，他們揮舞著摩洛哥國旗高喊，「今天摩洛哥向非洲和阿拉伯人展示了，所有人都能夢想成真」；在巴勒斯坦控制的加沙地帶，成千上萬的民眾也擠滿了各地咖啡廳和餐館，同樣為摩洛哥的勝利感到興奮，當地民眾歡欣表示「看到他們的勝利，就好像自己的國家勝利了一樣。」
另外，在歐洲亦有大批球迷同樣興奮慶祝，在摩洛哥和葡萄牙的比賽結束後不久，成千上萬的支持者擠滿了巴黎香榭麗舍大道，大批警力佈署下這些球迷高呼口號、手舉火炬並揮舞著旗幟。
而在法國戰勝英格蘭後，更多當地球迷加入了這場盛大遊行，共同慶祝法國和摩洛哥在世界杯上的勝利，群情激動下法國警方一度向香榭麗舍大道發射催淚瓦斯；在西班牙的馬德里，摩洛哥國家足球隊的球迷也舉起火炬、不斷鳴按喇叭慶祝他們的球隊戰勝葡萄牙。
摩洛哥裔遍佈歐洲，主要集中在法國，多達114萬，西班牙與義大利亦各有76.6萬及48.6萬摩洛哥裔，這些歐洲足球列強便成了這個北非國家的「球星搖籃」。此前，摩洛哥國家隊的最佳世盃成績是1986年打入16強，這是時隔92年以來第一個打進世界杯四強的阿拉伯和非洲國家，也是繼1990年喀麥隆、2002年塞內加爾、2010年迦納之後，史上第四支進入八強的非洲球隊，摩洛哥的傲人成績成功替阿拉伯與非洲世界在足球場上爭光。