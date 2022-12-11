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摩洛哥爆冷闖四強！球迷舉火炬慶賀　巴黎馬德里街頭同歡

▲摩洛哥在今年世界盃爆冷闖入四強賽，全球各地都有支持者舉起火炬與國旗慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲摩洛哥在今年世界盃爆冷闖入四強賽，全球各地都有支持者舉起火炬與國旗慶祝。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

摩洛哥在今年世界盃創下歷史，繼先前淘汰西班牙後，又於八強賽爆冷以1:0擊敗葡萄牙進入四強，不僅創下非洲球隊最佳成績，也是史上首支闖進世足賽四強的阿拉伯國家球隊。球迷除了在卡達街上大肆慶祝外，從摩洛哥最大城卡薩布蘭卡到西班牙馬德里、法國巴黎，都有來自非洲與阿拉伯國家的民眾高舉火炬與國旗為摩洛哥的勝利慶祝歡呼。

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北非「亞特拉斯雄獅」摩洛哥隊今年在世界盃八強賽以1:0擊敗葡萄牙進入四強，上次有歐美國家以外的代表隊闖入4強，是2002年拿下第四名的南韓隊。摩洛哥這次睽違36年再度踢進世界盃淘汰賽，且創下阿拉伯國家的首次壯舉，躋身至世界盃最後四強，該隊先後擊敗比利時、西班牙及葡萄牙等強隊，不斷創造奇蹟，摩洛哥教練列格拉基也形容自家隊伍「已經成為本屆世界盃最獲球迷喜愛的隊伍」。

摩洛哥晉級世界盃四強後，大批民眾在摩洛哥最大城市卡薩布蘭卡、首都拉巴特（Rabat）慶祝，他們揮舞著摩洛哥國旗高喊，「今天摩洛哥向非洲和阿拉伯人展示了，所有人都能夢想成真」；在巴勒斯坦控制的加沙地帶，成千上萬的民眾也擠滿了各地咖啡廳和餐館，同樣為摩洛哥的勝利感到興奮，當地民眾歡欣表示「看到他們的勝利，就好像自己的國家勝利了一樣。」

▲從法國巴黎到西班牙馬德里，摩洛哥在今年世界盃爆冷勝出後各處都有支持者慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲摩洛哥支持者高舉國旗在各地慶祝這次國家代表隊的佳績。（圖／美聯社／達志影像）
另外，在歐洲亦有大批球迷同樣興奮慶祝，在摩洛哥和葡萄牙的比賽結束後不久，成千上萬的支持者擠滿了巴黎香榭麗舍大道，大批警力佈署下這些球迷高呼口號、手舉火炬並揮舞著旗幟。

而在法國戰勝英格蘭後，更多當地球迷加入了這場盛大遊行，共同慶祝法國和摩洛哥在世界杯上的勝利，群情激動下法國警方一度向香榭麗舍大道發射催淚瓦斯；在西班牙的馬德里，摩洛哥國家足球隊的球迷也舉起火炬、不斷鳴按喇叭慶祝他們的球隊戰勝葡萄牙。

▲從法國巴黎到西班牙馬德里，摩洛哥在今年世界盃爆冷勝出後各處都有支持者慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲從法國巴黎到西班牙馬德里，摩洛哥在今年世界盃爆冷勝出後各處都有支持者慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
摩洛哥裔遍佈歐洲，主要集中在法國，多達114萬，西班牙與義大利亦各有76.6萬及48.6萬摩洛哥裔，這些歐洲足球列強便成了這個北非國家的「球星搖籃」。此前，摩洛哥國家隊的最佳世盃成績是1986年打入16強，這是時隔92年以來第一個打進世界杯四強的阿拉伯和非洲國家，也是繼1990年喀麥隆、2002年塞內加爾、2010年迦納之後，史上第四支進入八強的非洲球隊，摩洛哥的傲人成績成功替阿拉伯與非洲世界在足球場上爭光。
 

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