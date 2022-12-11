促成「左營萬年季」盛會 柯天爽一生致力發揚在地文化
中華道教中壇元帥全省聯誼會創辦人、高雄市第二信用合作社理事主席柯天爽先賢，近日仙逝，享壽88歲，由於其擔任天府宮主委期間濟弱扶貧、致力發揚左營在地歷史文化、更一手促成「左營萬年季」盛事，因此左營仕紳特聯合舉辦「先賢柯天爽無上黃籙三朝大齋功德大法會」三日，藉由嘉年華會歡樂的氛圍一同緬懷柯老先生對左營在地的貢獻。
記者陳美嘉、黃正忠／高雄報導
先賢柯天爽老先生最被人津津樂道的，除了聯合全台119間奉祀中壇元帥的廟宇組成「中華道教中壇元帥全省聯誼會」並至四川宜賓進行宗教文化交流。
而全國知名的「左營萬年季」更是由柯天爽一手促成，在2001年號召蓮潭周邊廟宇共同規劃「左營萬年季」活動，歷經21年的歷程已經成為台灣著名的大型活動之一，活動層面也從最初的宗教活動延伸至歷史文化、觀光遊憩。藉由攻炮城與火獅出巡活動，除能提醒新生代維持緬懷先祖開墾辛勞的善德，也期透過這樣的宗教文化活動，邀請各界共同祈求保佑台灣這塊寶地能神佑萬年。
左營會真道壇壇主蔡旺龍表示，「先賢柯天爽無上黃籙三朝大齋功德大法會」是屬於道教科儀中最殊勝的，並非有錢有權就能舉辦，必需具有大功德，而且蓮潭附近有11所宮廟主祀神明皆迎至會場見證，實為地方一大盛事。
天府宮始建於明鄭永曆年間，鄭成功為反清復明而驅荷領臺，泉州府先民柯春行隨鄭氏來台，為求海上平安，恭請中壇元帥、朱府千歲、福德正神神尊來台奉祀，當初奉祀於今臺南市六甲區果毅後，設壇自宅中供人膜拜，不久先民為謀生而遷居左營，由柯姓先祖安奉祠堂，設壇奉祀供人膜拜，並遵聖示於左營蓮池潭畔安營紮基，朝暮禮敬，民國68年奉聖諭由主委柯天爽先生運籌重建大廟事宜。