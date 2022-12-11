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入冬首波寒流週六恐來襲！「強冷空氣灌頂」最低溫剩10度

▲預計未來一週將越來越冷，週六（12/17）更可能有入冬「首波寒流」殺到，各地低溫恐下探10度甚至更低。（圖／美聯社／達志影像）
▲預計未來一週將越來越冷，週六（12/17）更可能有入冬「首波寒流」殺到，各地低溫恐下探10度甚至更低。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志浩/綜合報導

到東北季風增強和冷空氣的影響，今（11）日台灣各地溫度驟降，尤其北台灣不只涼意明顯，迎風面的北部東北部天氣不穩定，整天維持陰雨天氣。今日本島平地最低溫出現在南投中寮、嘉義農試測站的攝氏13.8度，降雨方面新北市的大粗坑和大坪測站截止至今日上午10點10分，累積雨量也都達到105.5毫米。不過這樣的壞天氣還只是開端，入冬後首波寒流更可能在下週末殺到！天氣風險管理公司提醒，預計未來一週天氣只會越來越冷，氣溫將會2段式下滑，週六（12/17）更可能迎接入冬「首波寒流」，最低溫恐下探10度甚至更低，民眾請多加留意最新天氣動態。

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天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，未來天氣較大變化可能出現在7天後，預報模式顯示有股「強冷空氣灌頂台灣上空」，各地低溫下探到攝氏10度或更低，若成真在冬天來說是很正常的事，不過因為還有幾天時間，預報有可能改變，若對於溫度比較敏感的朋友或行業，建議提早做好準備，預防寒害。

至於未來一週變化，廖于霆指出，週日到週二（12/11~12/13）北部、東北部高溫約攝氏17~18度，週三（12/13）降到攝氏15～16度，週四、週五（12/15、12/16）短暫回升到攝氏19~20度，週六後又呈現下降趨勢。全台低溫則差不多，週日到週二低溫大約攝氏15～17度左右，週三低溫降到攝氏15度左右，週四低溫短暫回升到攝氏18度，週五後又降到攝氏15度。

降雨部分，由於受到東北季風影響，氣象局持續針對基隆北海岸、宜蘭、新北地區及台北市山區發布「大雨特報」，截至今日上午10點10分，累積雨量最多為新北大粗坑測站，以及新北大坪測站，兩者皆為105.5毫米，其次是新北金山三和測站78.5毫米、新北瑞芳測站78毫米，主要仍集中在基隆北海岸地區；提醒，預估今日至週二都是類似降雨型態，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區要留意局部大雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，目前菲律賓東方海面的熱帶性低壓（TD30），氣象局預計今日有機會發展成為今年第25號颱風，中文譯名為「帕卡」（Pakhar，菲律賓命名，原意為魚名）；預估其路徑預估先往北再往東北，環境不利發展，週二就會逐漸減弱，對台灣暫無影響。

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