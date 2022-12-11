入冬首波寒流週六恐來襲！「強冷空氣灌頂」最低溫剩10度

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至於未來一週變化，廖于霆指出，週日到週二（12/11~12/13）北部、東北部高溫約攝氏17~18度，週三（12/13）降到攝氏15～16度，週四、週五（12/15、12/16）短暫回升到攝氏19~20度，週六後又呈現下降趨勢。全台低溫則差不多，週日到週二低溫大約攝氏15～17度左右，週三低溫降到攝氏15度左右，週四低溫短暫回升到攝氏18度，週五後又降到攝氏15度。
降雨部分，由於受到東北季風影響，氣象局持續針對基隆北海岸、宜蘭、新北地區及台北市山區發布「大雨特報」，截至今日上午10點10分，累積雨量最多為新北大粗坑測站，以及新北大坪測站，兩者皆為105.5毫米，其次是新北金山三和測站78.5毫米、新北瑞芳測站78毫米，主要仍集中在基隆北海岸地區；提醒，預估今日至週二都是類似降雨型態，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區要留意局部大雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
此外，目前菲律賓東方海面的熱帶性低壓（TD30），氣象局預計今日有機會發展成為今年第25號颱風，中文譯名為「帕卡」（Pakhar，菲律賓命名，原意為魚名）；預估其路徑預估先往北再往東北，環境不利發展，週二就會逐漸減弱，對台灣暫無影響。