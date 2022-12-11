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陳曉誇陳妍希「殿堂級演技」　粉絲被閃：商業捧殺太狠了

▲陳妍希在每年陳曉生日當天，都會貼出合照祝福。（圖／陳妍希微博）
▲陳妍希在每年陳曉生日當天，都會貼出合照祝福。（圖／陳妍希微博）

記者江芷稜/綜合報導

女星陳妍希與古裝劇男神陳曉，在中國拍攝《神鵰俠侶》因戲結緣，2016年結婚時的「頭紗之吻」閃瞎眾人，兩人最近同台宣傳新戲《人生路遙》，陳曉被問及對老婆的演技評價如何，向來個性酷帥的他，罕見誇讚「在我心中，妍希的演技應該是殿堂級」，求生欲相當強烈，網友則虧說他這番吹捧的確曬恩愛，但過於溢美的「商業捧殺」實在太狠了。

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▲陳妍希（左）與老公陳曉（右）合照遭到中國網友攻擊。（圖／翻攝自微博）
▲陳妍希（左）與老公陳曉（右）結婚6年多感情甜蜜。（圖／翻攝自微博）
陳曉、陳妍希結婚6年，對外相當低調，僅在生日時曬同框照，雖然婚變傳言不斷，但兩人感情依舊，難得同台宣傳新戲，陳曉在記者會主持人陳妍希面前略為靦腆、表現害羞，他誇讚老婆演技，「在我心中，妍希的演技應該是殿堂級的，一直是我學習的榜樣」，把另一半捧到高處，陳妍希聽到也忍不住笑了。

▲陳曉誇陳妍希是「殿堂級演技」，老婆聽了笑出來。（圖／翻攝自「扒圈有魚」微博）
▲陳曉誇陳妍希是「殿堂級演技」，老婆聽了笑出來。（圖／翻攝自「扒圈有魚」微博）
陳妍希則表示，老公拍攝《人生路遙》時為符合角色需求，必須化深色底妝，「每天都黑著臉回家」，表現非常敬業，夫妻互相誇讚，另名男主持人笑說自己不該在台上當電燈泡。而陳曉準備下台時，還跟陳妍希說了句謝謝，又熟悉又客氣的語氣，顯見心情相當緊張！粉絲心滿意足地說「真夫妻果然好嗑」、「陳曉突然變憨憨的，笑死人」、「夫妻倆一個主持，一個被訪問，實力打臉一整年都在傳他們婚變的人」。

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