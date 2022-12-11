急救無生命徵象案2000件以上 高市高級救命技能成績斐然
111年度「第九屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」成績揭曉，全國軍警消和民間團體計有50組參賽，高雄市政府消防局遴派6人組成3組代表參賽，其中鄭智瑄、蘇沐涵及吳偉豪、陳品元2組榮獲這次「呼吸道插管組」競賽全國第五名、第六名，成績優異。
記者郭凱杰、張文晃／高雄報導
社團法人中華緊急救護技術員協會為促進全台參與EMS院前緊急救護技術技能交流與推動，每年定期舉辦上述競賽，鼓勵到院前緊急救護技術人員與相關從業人員，以競賽方式增進技術交流與專業知識、經驗分享，推動高品質救護工作，期盼藉由競賽推擴EMS社會認同度，增加民眾對到院前EMS救護技術員認知及信任。
高市消防局參賽人員計有李冠杰、彭志榮、吳偉豪、陳品元、鄭智瑄、蘇沐涵為高級救護技術員(EMT-P)，本身具備急救時執行高級心臟救命術能力，除了可操作呼吸道插管以維持患者呼吸外，亦可施予急救藥物，搶救病人生命，對執行緊急救護勤務可發揮最大助力。
選手們平時執行緊急救護經驗豐富，也利用勤餘時間加強練習急救技術，以強化相關急救學理知識及實務處置能力，此次競賽以前12強成績進入決賽，決賽時更展現EMT-P專業與插管技術，使2組人員脫穎而出，拿下優異成績。
經統計高雄市消防局每年執行急救無生命徵象傷病患案件達2000件以上，為提升緊急救護品質，消防局每年皆辦理教育訓練及技術評核，以精進救護人員急救能力，同時大力推動執行呼吸道插管及高品質CPR，期盼增進無生命徵象傷病患案件的康復出院人數和比率。