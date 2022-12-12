跨年看流星雨許願！象限儀座流星12/28起一路美到1月中
2022年即將結束，對於天文迷來說，新一年的開始，又是重新期待天象的變化的起點，其中最引人入勝的莫過於流星雨了！尤其號稱「年度三大流星雨」的象限儀座流星雨、英仙座流星雨、雙子座流星雨都值得期待，台北市立天文館指出，被稱為三大流星雨之首的「象限儀座流星雨」，不用等到2023，將在今年12月28日持續活躍至明年1月12日，不過這次極大期當晚，月相接近滿月，觀賞條件略嫌不佳。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館表示，象限儀座流星群是年度三大流星群之首，活躍期間從12月28日持續至1月12日，ZHR（天頂小時出現率）值為 110。在台灣觀察象限儀座流星群時，由於輻射點在午夜後才升起，至曙光出現前輻射點的仰角也未達 50°，因此實際觀察到的數量將較少，且今年象限儀座流星群極大期當晚月相近滿月，觀賞條件不佳。
天文館指出，象限儀座流星雨的輻射點位在牧夫座頭部附近，的特色是流星明亮且速度中等，常有明亮的火流星，流星數量有集中於極大期前後數小時內的現象；流星群大多是由彗星造成，但研究發現小行星「2003 EH1」的軌道和象限儀座流星體軌道非常近似，認為它可能是象限儀座流星群的來源，這顆小行星在2003年被發現，屬於阿莫爾型，近日點在地球軌道以外。
雖然流星出現的時間和位置並不固定也無法預測，但天文館強調，若能夠盡可能選擇無光害且視野遼闊的地方，躺下後輕鬆掃瞄全天空，用肉眼還是能盡情觀賞這場流星雨，使用高感度數位相機攝影，也能留下精彩美景，有興趣的民眾絕不可錯過。