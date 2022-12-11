中國封控鬆綁！高盛：重新開放艱辛 解封之初將拖累經濟
中國經歷了大規模的反封控「白紙運動」過後，北京當局近日決定放寬許多嚴格的防疫封控措施，包含推出新10條防疫規定，要求各地政府鬆綁現行規定。不過對於北京要求鬆綁重新開放，諸多分析師表示中國不可能迅速回復到新冠疫情爆發前的狀態，重新開放之路恐怕相當艱辛且充滿顛簸。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國政府周三（7）宣布全面調整防疫措施，開放輕症、無症狀患者居家隔離，同時開放餐飲業內用、維持企業營運、廢除強制掃碼，不再強調動態清零。根據高盛（Goldman Sachs）報告，中國想邁向重新開放可能需要幾個月的時間，而過去多數人因為從未感染過，所以重新開放這段期間感染人數恐將暴增。
高盛指出，基於文化相近，中國目前的狀況最能以香港、台灣的解封作為借鏡，經驗顯示在重新開放後病例可能會持續一段時間的暴增，而年長者的高疫苗接種率將成為安全解封的關鍵，目前中國年長族群在各地普遍仍是接種率較低。
高盛總裁兼營運長沃爾德倫（John Waldron）指出，全球經濟增長會因為中國重新開放碰上的挑戰產生負面影響，例如考慮到地緣政治的緊張局勢，銀行機構必須改變營運策略，尤其是在面對中國政策方面必須隨著中國重新開放順利與否而跟著轉向。
另一份高盛報告預測，今年中國經濟成長率為3%，2023年為4.5%，分析師預期中國要到2023年第二季才會「重新開放」，並指出目前過早的開放雖能讓分析師對明年全年經濟增長預測進行小幅上修，但對近期的經濟增長只會帶來更大的下行壓力；剛解封也會面臨感染人數暴增、勞動力供應暫時短缺的困境，以及供應鏈中斷可能加劇的風險。