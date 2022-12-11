中國禁台產品輸入「原因曝」　遭已讀不回王必勝喊話

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吳秀梅說明，中國對我方不平等，註冊程序不透明，台灣僅能書面繳交，無諮詢管道，繳交期限還比他國提早一年，台灣多次通聯中詢問新制規定與送件進度，並透過國際管道提出貿易關切，呼籲中國提供審查標準、建立諮詢窗口、停止不公對待，對內有輔導業者送件、建立網路輸中平台，提供註冊流程等。
吳秀梅強調，自中國通知要改用書面註冊起，食藥署在9日內就建置自行註冊文件上傳平台，提供下載註冊文件，並於5天內讓業者透過平台快速上傳註冊文件。吳秀梅表示，目前針對輸中註冊問題，有提供專線服務、專人輔導、專區查詢，請民眾可以多加利用。
王必勝補充，註冊方式有兩種，一種是推薦，一種是自行註冊，這是由中國決定要透過哪種方式註冊，目前暫停進口2409件，其中1800餘件廠商不願意繼續註冊，政府都有一一跟廠商聯絡，會盡力協助有意願的廠商恢復註冊。
王必勝透露，9日中國有提供審查不符合原因，根據統計，最大宗原因為文字不符合要求621件、生產許可證明不符要求499件、企業申請書不符要求396件、產地聲明不符合要求352件、未按照要求提供註冊文件40件、申請產品編碼有誤21件、不屬於食品類企業註冊2件，但進一步詢問中國哪裡不符合要求詢問卻未得到回應。
王必勝進一步指出，表面上中國有提供審查不符合原因，但台灣得到訊息後詢問為什麼不符合要求卻未獲回覆，3月起台灣也無法使用中國系統網站，僅能書面上傳，聯繫管道雖有但耗時，中國回覆速度也相當緩慢。
至於外界猜測，是否可能產地寫的是台灣而非「中國台灣」才會遭到禁止，吳秀梅強調，要求寫「中國台灣」當然很不合理，業者是因為輸銷關係不得不改為「中國台灣」，「不然台灣就是台灣」；王必勝則認為這是推測，中國並未公開說明原因，有業者寫「中國台灣」也未通過註冊，即便比對有通過的註冊文件仍找不出原因與邏輯。
王必勝喊話，希望中國開放台灣使用註冊系統，現在僅能用電子郵件溝通效率緩慢，並要公開透明審查程序，未來將持續與中方溝通。
本波禁令下，陳駿季坦言，農業最嚴重的就是水產品，共有178件暫停輸入，其中有105件主要是漁船捕獲的原型漁獲，影響最大的有四種魚，包含午仔魚、秋刀魚、魷魚、鰹魚，除午仔魚是養殖，其他都是遠洋漁業，特別是魷魚、秋刀魚、鰹魚輸中目的是加工做成罐頭再外銷他國，現在將引導往越南、泰國加工廠，而午仔魚則會透過內銷維持好魚價，除了有信心透過內銷，還希望透過開拓其他市場如日本等降低衝擊，確保農漁民權益。