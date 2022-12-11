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快訊／本土確診增14034例！死亡+38、境外移入+50

▲指揮中心表示，今（11）日本土確診增14034例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，今（11）日本土確診增14034例。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增14,084例COVID-19確定病例，分別為14,034例本土個案及50例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之14,034例本土病例，為6,369例男性、7,658例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,407)例，臺中市(1,916)例，高雄市(1,750)例，桃園市(1,647)例，臺北市(1,384)例，臺南市(1,080)例，彰化縣(713)例，新竹市(441)例，新竹縣(431)例，屏東縣(366)例，苗栗縣(328)例，雲林縣(312)例，嘉義縣(216)例，宜蘭縣(213)例，南投縣(213)例，花蓮縣(154)例，基隆市(152)例，嘉義市(142)例，臺東縣(78)例，金門縣(56)例，澎湖縣(33)例，連江縣(2)例。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為16例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月25日至12月8日，死亡日期介於7月29日至12月8日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增50例境外移入個案中，為23例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本、美國及越南(各1例)移入，另47例感染國家調查中。入境日期介於今年11月5日至12月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,310,011例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,838,905例排除)， 其中8,470,187例確診，分別為38,270例境外移入、8,431,863例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,679例COVID-19死亡病例，其中14,662例本土，個案居住縣市分布為新北市2,871例、臺北市1,597例、臺中市1,561例、高雄市1,435例、臺南市1,096例、桃園市1,088例、彰化縣914例、屏東縣574例、南投縣478例、雲林縣476例、苗栗縣404例、嘉義縣381例、宜蘭縣315例、基隆市310例、花蓮縣254例、嘉義市247例、新竹縣241例、臺東縣190例、新竹市159例、澎湖縣36例、金門縣35例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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