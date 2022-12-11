李昂力挺吳淡如不可能找代筆 曝她私下暖舉「像大姊大」
苦苓日前發文指某位暢銷女作家寫書請人代筆，被指影射吳淡如，扯出昔日好友鬧翻的內幕，原來是苦苓自曝切除腫瘤宣傳新書，沒想到她好意幫忙澄清，指他沒有罹患癌症，反而意外「破梗」，害苦苓被網友罵翻氣憤不已，關係因此決裂。文藝圈前輩李昂今（11）日跳出來當和事佬，力挺吳淡如是個豪氣有才華的女人，根本不可能找人代筆，也緩頰苦苓說的不是她，希望這件事圓滿結束。
記者江芷稜/綜合報導
李昂表示，久久發文一次，並非要蹭別人的熱度，她透露吳淡如是自己很喜歡的一個作家，聰明、努力，心比天高，有著大姊大的派頭，自己雖比她年長，但每次跟吳在一起，都有被照顧的感覺，「我就笑說因為我是么女，她是長女的緣故」，兩人一起去了趟南極之旅，是一起快樂旅行的同伴，稱讚吳淡如是值得做朋友的人。
吳淡如理財相當有一套，在日本多處購買房地產，李昂曾開口要去她的京都房子住一個月，結果她不收房租，連水電費都不收，還稱讚李昂住一個月的水電費，比別人住一個禮拜的少。對於好友的爽朗大方，李昂猛誇「這是一個很有豪氣的女人，有才華，不服輸，造就了她的多樣成就，當然不可能找人代筆」。此文一出，女作家惺惺相惜的交情，感動不少粉絲，紛紛留言「人品好到哪裡都有好朋友！」、「有真正的好朋友真好」、「好朋友就該這樣」、「好人不寂寞，重要關鍵時刻，都願意把過往淡如姐的好，分享給大家知道！」